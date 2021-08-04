台南2師退而不休扎根藝文教育 獲全國教育奉獻獎
全國教育奉獻獎出爐，有20人獲獎，台南市大成國中前校長翁資雄、中山國中退休老師劉芳梅分獲殊榮。市長黃偉哲表示，翁資雄休18年來仍奉獻教育事務，展現教學相長施受相與的精神；劉芳梅退休17年，持續奉獻學校，思源回饋造福後進，期待杏壇佳話能代代相傳。
82歲的翁資雄校長退休後致力書法教育，發揚傳統文化，對書法藝術的傳承與推廣不遺餘力。積極參與書法社團並協助各機關團體辦理書法研習、講座、比賽及展覽；捐贈書法作品列入各大藝文場館典藏；屢將書法作品集義賣所得捐助學校，嘉惠學生；持續舉辦書法個展並參與多所學校校慶、藝文展、校友會、典禮，分享書藝。
72歲劉芳梅退休後持續奉獻學校，30多年來慷慨解囊，不斷挹注學校充實設備，協助校務發展；提供品性優良的清寒學生獎學金，持續散播善的正向循環，延續愛與責任；發起響應防疫醫護集卡加油活動，用文字和行動感謝醫護人員守護台灣人民健康，獲得熱烈迴響；辦理中山國中第1屆「寧南鳳凰文學獎」，發掘校園小作家，並出版作品集，為以文會友、文學交流美事。
教育局長鄭新輝表示，兩位奉獻獎得主，退休後仍積極投入藝文扎根，帶給社會正向改變力量，無私奉獻精神值得學習。若國內疫情能持續緩解，預定在9月教師節表揚大會授獎，以表肯定。
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