南科實中校長7選1 南一中教務主任蔡明輝接任

國立南科實中今上午辦理新舊校長交接典禮，原校長秦文智轉任中科實中校長，由台南一中教務主任蔡明輝接任，蔡當初從7名遴選人選中脫穎而出，南科管理局也期許讓南科實中更上一層樓。

交接典禮安排在南科實中國際會議廳舉行，南科管理局副局長鄭秀絨到場觀禮並監交，南科實中家長會長陳建文也到場見證，秦文智家在北部，剛好中科實中校長出缺，秦文智轉調中科實中。

他表示，感謝南科實中給他4年機會，除了學校團隊與家長會支持外，南科管理局也給學校不少助力，期許新任的蔡明輝校長能讓南科實中越來越好。

鄭秀絨指出，南科實中在歷任校長戴旭璋、林坤燦帶領師生努力下，打下良好基礎，接任的秦文智，將實中發揚光大，今年升學成績，更是歷年最好，期待蔡明輝接任，讓南科實中能更上層樓。

蔡明輝則表示，出席的南一中校長廖財固是他的長官，台南女中校長鄭文儀是他的好友，兩人都來觀禮，讓他相當感謝，將強化與兩校的師生間交流。

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