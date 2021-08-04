基隆市中正國中前校長廖達鵬，在校服務長達33年，退休8年多來，仍持續在中正國中民俗班擔任教練，他推廣跳繩與扯鈴40多年，曾是薪傳獎得主。退而不休奉獻在民俗運動，今年再榮獲教育奉獻獎。他說，「以志工精神將經驗傳承給後輩，很快樂也傳承傳統民俗運動文化」。

廖達鵬102年從中正國中校長退休，在教育界服務40多年，他教導過的學生「成千上萬」，還有的已經當上校長。他今天說，每個教育工作者都應該對學生有愛心、對教育有熱情，就能「樂在工作」。

教育處長林祝里說，廖達鵬退而不休的志工精神，帶領中正國中孩子遠渡重洋，展演民俗技藝做文化交流經驗，在孩子們及僑胞心中留下許多美好的回憶，獲獎實至名歸。

廖達鵬民國56從新竹師範學校畢業後分發到武崙國小，在基隆落地生根，先到到安樂、中正國中當老師，在中正一待就33年，薪傳跳繩與扯鈴有功，曾為薪傳獎得主。前市長張通榮甚至稱他為「基隆民俗體育之父」，他長期投入民俗運動有成，讓中正國中民俗體育班打出名號，也屢在國內外獲獎無數。

廖達鵬帶民俗體育班十分貼心，擔心練扯鈴、跳繩的小孩成績變差，還留學生下來免費課輔，又怕學生肚子餓，還煮飯給他們吃。廖達鵬投入民俗運動，不僅自己獲獎無數，中正國中民俗體育隊常邀出國演出。

廖達鵬27歲開始研究民俗花式跳繩，然後再研究扯鈴，成為跳繩與扯鈴的體育教練。他說，60多年省政府要推動民俗體育，他在武崙國小時，把手球隊學生抓來練跳繩、扯鈴、踢毽子，這一投入就是一輩子，在中正國中發光發熱。

退休後，他成為體育義務教練，以志工精神，持續將自己寶貴的教學經驗傳承給教育後輩，今年榮獲教育部110年教育奉獻獎。

廖達鵬退休後曾擔任中華民國民俗體育運動協會理事長，全力推動民俗體育全民運動會，提供青少年寒假民俗體育活動參與機會，多年來組訪問團參加大洋洲國慶文化訪問團，赴澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本、紐西蘭奧克蘭等地巡迴演出，努力為孩子尋找國際舞台。 推跳繩與扯鈴40年躍上國際，前校長廖達鵬獲教育奉獻獎。圖／基隆市教育處提供 推跳繩與扯鈴40年躍上國際，前校長廖達鵬獲教育奉獻獎。圖／基隆市教育處提供

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