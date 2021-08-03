為培養國際城市雙語人才，基隆市政府自109學年度起，推動設置雙語學校，讓從國小、國中到高中的雙語課程銜接，提供學子更優質的雙語教育。基隆市長林右昌今天說，透過「區區有雙語國小」、「國中雙語學校正式上路」、至增設「高中雙語實驗班」，基隆已達成雙語教育一條龍政策，提前讓港都基隆邁向雙語城市。

教育處指出，雙語學校的建置，從國小開始，109學年度的中興國小及中華國小，為首波轉型的雙語國小，110學年度接續有成功國小、長興國小及暖暖國小轉型，111學年度則為正濱國小及安樂國小，在3年內將完成國小區區有雙語學校的目標。

在國中雙語學校的部分，林右昌說，市府透過公開甄選方式，選出3所雙語國中，分別為110學年度轉型的百福國中及111學年度的中正國中及建德國中。市府將在這3校中，挹注6項資源，包括自聘外籍英語教師與本國教師協同教學、規畫雙語學校策略聯盟、辦理教師增能研習、建置英語情境教室、購置教材教具及專家學者入校陪伴等。

雙語學校由教師群共備發展適合在地學生的雙語課程模組，開闊國際視野。110學年度率先轉型為雙語學校的百福國中，同時兼具國際教育任務學校，陳斯彬校長擔任國中英語領域輔導團召集人，推動沙發客國際體驗活動，至今已有超過50位國外背包客到校與學生互動，他長期推動浸潤式英語教學，組成教師社群共備，營造雙語教育的環境。

教育處說，111學年度轉型的中正國中，為基隆市國際教育任務中心，黃明智校長本身為英語領域專長，每周親自以全英語授課，以身作則翻轉校內氛圍，並致力推動國際及雙語教育。111學年度上路的建德國中，已有法國及日本等友好學校，有助提升師生的國際視野及文化包容，全面擴散雙語學校資源。

除了國中小之外，安樂高中及暖暖高中自110學年度起增設雙語實驗班，透過外籍英語教師與本國教師的協同教學，讓雙語課程更加多元，學生可同時習得學科知識並增進英語能力。 基隆成立3所雙語國中，完成國小到高中12年雙語教育拚圖。記者游明煌／攝影

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