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苗栗家扶引以為榮的孩子 劉育琛、陳翰獲總統教育獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉育琛（右三）有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，還上街宣導石虎保育。圖／苗栗家扶中心提供
劉育琛（右三）有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，還上街宣導石虎保育。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗縣泰興國小學童陳翰在幼兒園時曾被鑑定為輕度智能障礙，甚至因學習緩慢被同學嘲笑，但在老師鼓勵下慢慢重拾自信，參加學校桌球、籃球、舞蹈比賽，靠意志征服大霸尖山、合歡山等百岳，代表學校參加競賽屢獲佳績；台大社工系視障生劉育琛有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，上街宣導石虎保育，在課程中培養個人軟實力，更在社會倡議中練習面對陌生人拿起麥克風暢所欲言的勇氣。

兩人都是苗栗家扶中心扶助的孩子，他們在逆境中奮進，朝著夢想前進，今年雙雙獲總統教育獎的肯定，讓家扶社工感動並引以為榮。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，家扶目前服務929戶共1709名家庭經濟弱勢的兒童，透過提供生活扶助金及獎助學金、才藝培力方案、活動體驗引導等服務協助弱勢兒少，陪伴家庭度過生活困難，並讓孩子在更豐沛環境下學習與成長；每個位孩子都有專長優勢，家扶盡力為孩子們連結資源翻轉生命，感謝社會大眾長期對家扶孩子的支持，激勵他們在逆境中奮進。

家扶指出，育琛出生時就有先天性視覺障礙，極高度近視讓他不得不倚靠輔具學習，但輔具資源的申請造成沉重經濟壓力，他父親視障、母親罹癌，雙親都無法持續工作，還必須照顧幼小的妹妹，生活陷入困境。

求學路上雖遭遇先天限制，但劉育琛仍對學習保持熱情，並參加家扶青年釣竿方案，與其他家扶大專生上街宣導石虎保育教育，不僅在課程中培力個人軟實力，更在社會倡議中，練習面對陌生人拿起麥克風暢所欲言的勇氣，在學校也先後參與東引遠距課輔、華緣基金會偏鄉領袖營、無家者關懷等，積極投入偏鄉兒少、老人及無家者關懷服務行列，勇於接受自我挑戰，他曾說過「我比一般人更早面對視力退化，希望可在更有限的時間裡做更多的事。」他參加釣竿方案，認為這不只是服務與活動參與，更是開始成長的門檻。

社工說，陳翰是泰雅族原住民，與雙胞胎弟弟都是早產兒，先天心臟不好，活動時容易喘，且必須定期回診，家裡主要由母親和外祖母打零工收入支應一家五口開銷，生活十分辛苦。但第一次見到陳翰，大多看到他充滿自信耍帥的樣子，有著同年齡的調皮與單純，然而在陽光笑容下，卻也隱含著因早產發展落後而需要比他人更大的努力與勇敢。

他幼兒園時被鑑定為輕度智能障礙，甚至因學習緩慢被同學嘲笑而缺乏自信，在老師的鼓勵下重拾自信，鼓起勇氣參加學校桌球、籃球隊及舞蹈比賽，靠意志力征服大霸尖山、合歡山等百岳，也在族語老師帶領認真練習族語，一步步通過初級、族語認證，也代表學校參加競賽屢獲特優的好成績。

劉育琛（後排右二）有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，在課程中培力個人軟實力。圖／苗栗家扶中心提供
劉育琛（後排右二）有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，在課程中培力個人軟實力。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰（右）獲今年總統教育獎的肯定，圖為他參加全國族語競賽的合影。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰（右）獲今年總統教育獎的肯定，圖為他參加全國族語競賽的合影。圖／苗栗家扶中心提供
劉育琛有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，在課程中培力個人軟實力。圖／苗栗家扶中心提供
劉育琛有先天性視覺障礙，但對學習保持熱情，升大學讀社工系努力跨出最困難的第一步，在課程中培力個人軟實力。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰獲得今年總統教育獎的肯定。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰獲得今年總統教育獎的肯定。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰獲得今年總統教育獎的肯定。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣泰興國小學童陳翰獲得今年總統教育獎的肯定。圖／苗栗家扶中心提供

社工 幼兒園 早產

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