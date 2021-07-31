不敵少子化 白冰冰母校基隆月眉國小8月1日熄燈

基隆市政府今天表示，1964年創校、也是藝人白冰冰母校的月眉國小，近年來因不敵少子化趨勢，加上周邊另有3所國小，8月1日起吹熄燈號。

月眉國小周邊地區昔日因礦坑就業機會，曾帶來大批礦工家庭，吸引眾多礦工子弟就讀月眉國小，學生人數全盛時期有近千人，白冰冰、「流氓教授」林建隆、音樂製作人林垂立都是知名校友。

基隆市政府教育處表示，近年來因礦業凋零、人口外移、月眉國小學區內人口老化，再加上與周邊的中興國小、東光國小、信義國小相距不遠，最遠只1.1公里，招生更加困難。經基隆市政府教育審議委員會決議及教育部核定，8月1日起停辦，現有33名學生將轉到中興國小。

教育處指出，原本校方規劃6月5日舉辦校友回娘家活動，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，暫緩辦理，又因後續疫情未趨緩，校方決定拍攝「情牽月眉，展翼高飛」影片，紀念長達57年的作育無數英才校史。

這部影片除呈現校方老照片及口說歷史之外，還邀請三代就讀月眉國小的校友胡寶菜、服務長達27年的退休老師柯筠蓮、基隆市長林右昌與白冰冰等人對於月眉國小全體校友及師生的祝福。影片今天起放上月眉國小臉書及YouTube上，歡迎歷屆校友及市民觀賞。

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