文化部長真的回信 芳苑國小學童「有點嚇到」但受鼓勵

彰化縣芳苑國小關懷地方特色產業「海牛文化」，今年6月寫信給文化部長李永得，獲得回函，小朋友「有一點嚇到」文化局部竟會「非常用心」回應，都表示願意繼續為海牛文化盡心力。因參與的小朋友都已畢業，學校已彙整相關資料傳承給升上六年級的學童接棒。

彰化縣芳苑鄉漁民飼養黃牛拉車到潮間帶運蚵，形成獨特「海牛文化」，被登錄彰化縣無形文化資產。芳苑國小去年舉辦「走讀海牛知芳苑」計畫，9名六年級學童利用暑假化身海牛小記者，分組採訪社區耆老、海牛伯、海牛學校，透過影像和文字記錄達到跟社區長者、祖父母、家長和芳苑國小老師「共筆書寫」地方歷史，這方面成果已收錄在文化部國家文化記憶庫。

芳苑國小採訪整理的海牛文化相關成果，在去年9月26日「中台灣文化記憶庫系列講座-濁水溪論壇中」發表，小朋友深受鼓舞，規畫今年訪談工作，雖然突爆本土疫情，今年6月15日如願用視訊採訪彰化縣文化局長張雀芬，另5月底寫信給文化部長李永得，6月29日得到回函。

李永得肯定小朋友「在這個年紀，就知道關心地方自然生態、人文資產，這份愛護家鄉的心，讓我深深地感動。」「希望芳苑的海牛文化，在各位同學愛心呵護下，能夠永續發展。我會跟你們一起努力。」

文化部長的信寄到芳苑國小，走讀海牛知芳苑計畫團隊的小朋友已畢業，時值新冠肺炎疫情嚴峻，老師仍透過視訊、Line等方式把文化部長回函的好消息通告小朋友，也為芳苑國小關懷海牛文化計畫注入延續的動力。

「沒想到局長願意跟我們對話，部長還非常用心回信給我們。」小朋友得知李永得回信，雀躍不已，產生「雖然畢業上國中，應該還可以對此文化繼續盡一份心力吧！希望這文化能保持越久越好。」

洪姓學童表示，海牛不多了，所以試著跟文化局長對話，寫信給文化部，如果想要海牛文化繼續傳承下去，可能現在就要持續努力，雖然他們年紀小，還是可以為家鄉做點事，也希望年輕人回家鄉幫忙。 文化部長李永得寫信給芳苑國小小朋友，肯定他們保存家鄉的海牛文化。圖／芳苑國小提供 彰化縣文化局長張雀芬和芳苑國小小朋友，以視訊討論芳苑鄉海牛文化的議題。圖／芳苑國小提供

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