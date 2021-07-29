台南日新國小行動護眼 全國視力保健績優學校優等

全國視力保健績優學校出爐，台南市日新國小以戶外活動防近視為主題，透過課程教學、定期追蹤矯治等措施，結合多元策略，護眼有成，在10所獲選績優學校中榮獲優等。

台南市長黃偉哲表示，高度近視引起的併發症也是國家安全及公共衛生的重要課題，依據實證研究，增加戶外活動、適當使用3C產品、定期就醫都能有效減緩近視。他說，為維護學童視力健康，教育局在防疫期間特別擬訂「臺南市健康促進小叮嚀：在家”EYE”休息！健康動起來」，強調規律用眼3010原則（近距離用眼30分鐘，眼睛休息10分鐘），適時中斷近距離用眼。

教育局長鄭新輝指出，南市定期進行視力篩檢、追蹤輔導及矯治工作，推動各校結合健康促進學校計畫，加強推動視力保健工作並融入健康生活技能教學與活動，將視力保健議題列為必選議題。也用親職教育或班親會宣導正確的視力保健觀念與作法，讓視力保健工作延伸至家庭教育。會將日新國小的成功範例，推廣到各校參考施行。

日新國小校長徐俊雄說，近年來帶領全校師生推行衛生政策，物質環境方面，透過校園綠美化、定期保養檢查遊樂運動器材、教室測光更換燈具、依身高調整課桌椅、教室第1排課桌前沿與黑板水平距離不少於2公尺等方式來實踐；社會環境方面，營造視力保健氛圍的情境布置、制定視力保健健康生活守則及獎勵辦法等措施；健康生活技能教學與活動方面，則透過「日新闖關王~遠離惡視力」及「親子護眼趣味賽」等活動，讓學生以行動護眼。

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