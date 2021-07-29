快訊

羽球／台日友好！渡邊勇大輸麟洋配後獻祝福：你們要贏！

直播／無死亡案例！今日新增本土16例、2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南日新國小行動護眼 全國視力保健績優學校優等

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市日新國小護眼教育有成，獲全國視力保健績優學校，並拿優等。圖／南市教育局提供
台南市日新國小護眼教育有成，獲全國視力保健績優學校，並拿優等。圖／南市教育局提供

全國視力保健績優學校出爐，台南市日新國小以戶外活動防近視為主題，透過課程教學、定期追蹤矯治等措施，結合多元策略，護眼有成，在10所獲選績優學校中榮獲優等。

台南市長黃偉哲表示，高度近視引起的併發症也是國家安全及公共衛生的重要課題，依據實證研究，增加戶外活動、適當使用3C產品、定期就醫都能有效減緩近視。他說，為維護學童視力健康，教育局在防疫期間特別擬訂「臺南市健康促進小叮嚀：在家”EYE”休息！健康動起來」，強調規律用眼3010原則（近距離用眼30分鐘，眼睛休息10分鐘），適時中斷近距離用眼。

教育局長鄭新輝指出，南市定期進行視力篩檢、追蹤輔導及矯治工作，推動各校結合健康促進學校計畫，加強推動視力保健工作並融入健康生活技能教學與活動，將視力保健議題列為必選議題。也用親職教育或班親會宣導正確的視力保健觀念與作法，讓視力保健工作延伸至家庭教育。會將日新國小的成功範例，推廣到各校參考施行。

日新國小校長徐俊雄說，近年來帶領全校師生推行衛生政策，物質環境方面，透過校園綠美化、定期保養檢查遊樂運動器材、教室測光更換燈具、依身高調整課桌椅、教室第1排課桌前沿與黑板水平距離不少於2公尺等方式來實踐；社會環境方面，營造視力保健氛圍的情境布置、制定視力保健健康生活守則及獎勵辦法等措施；健康生活技能教學與活動方面，則透過「日新闖關王~遠離惡視力」及「親子護眼趣味賽」等活動，讓學生以行動護眼。

視力 近視

延伸閱讀

泳池不開放台南泳委會揚言棄賽全運會 批黃偉哲只在蹭得獎選手

班班有冷氣 台南市議員憂心碳排放量增加

家長快看！台南國小、國高中課輔開課時間今天宣布

台南舉重精靈方莞靈拿第4 放眼2024巴黎奧運

相關新聞

特優校長酒駕喊辭獲家長慰留 曹議鐸：我早晚都會辭

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸酒駕風波未平息，他上周在校內群組表示辭去校長職務，但教師及家長連署慰留，盼他完成未完成的工作任務...

台南日新國小行動護眼 全國視力保健績優學校優等

全國視力保健績優學校出爐，台南市日新國小以戶外活動防近視為主題，透過課程教學、定期追蹤矯治等措施，結合多元策略，護眼有成...

若開學仍要線上教學 新北已準備平板、分享器、SIM卡

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，新北教育局在9月開學時規劃3種授課模式，新北市議員賴秋媚說，未來線上授課可能會成為常態，但家長...

全國數位閱讀探究競賽 竹縣文山國小奪1特優2佳作

新竹縣參加「110年度全國中小學數位閱讀專題探究競賽」，共獲得1特優、4佳作，其中全校僅6個班級的小校文山國小就包辦了特...

幫孩子找回學習自信 新北學習扶助5隊獲教育部績優獎

教育部公告110年度學習扶助績優人員名單，新北市計有新埔國小獲領航團隊獎、仁愛國小老師李湘琦獲鐸聲伴學獎、三芝國中李其芸...

南市國中小常態編班線上直播 不容疫情有破口

為落實學生受教機會平等及實踐常態編班精神，台南市教育局今起接連2天，舉行公私立國中小電腦編班，教育局強調，學校及家長均無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。