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南投縣國中小學32名校長交接 30位調任、2位新任

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣新任國中小學校長今天交接，南投縣長林明溱承諾國高中教職員工在開學前2星期完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供
南投縣新任國中小學校長今天交接，南投縣長林明溱承諾國高中教職員工在開學前2星期完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供

南投縣新任國中小校長交接，共計4名國中校長調任、國小校長調任26人，2人新任，任期從8月1日起至2025年7月31日。南投縣長林明溱期許任新職的校長，到新的環境工作，一定要跟地方建立良好關係，校長是領航者，帶領師生辦好教育，讓學生有更好的學習環境。

林明溱縣長除了說明縣府爭取教職員工專案施打疫苗過程，並告訴學校校長，學校如需要建設，需要縣政府的幫忙，可儘管提出來，縣府會全力協助。

南投縣110學年度中小學校長遴選名單包括，竹山國中校長林彥良(原任集集國中)、中興國中校長李志慶(原任竹山國中)、日新國中校長蕭進賢(原任中興國中)、集集國中校長黄淑娟(原任日新國中)。

魚池國小校長許振家、名間國小校長廖志家、光華國小校長黃美鳳、南投國小校長張振肇、康壽國小校長吳欲豐、漳興國小校長江坤鈦、漳和國小校長張鈴采、新豐國小校長范慶鐘、敦和國小校長賴信佑、太平國小校長尤長盈、秀峰國小校長陳俊豪、港源國小校長梅文慧、愛蘭國小校長邱國峰、桃源國小校長黃文生、育英國小校長林慧錚、僑興國小校長謝澄賢。

和平國小校長吳雨錫、廣興國小校長吳錫法、鹿谷國小校長黃應欽、中和國小校長林建言、社寮國小校長卓宏興、中州國小校長莊正平、名崗國小校長林佳玫、新街國小校長陳景元、萬豐國小校長黃淑芬、合作國小校長高天龍、文昌國小校長陳建助、東光國小校長曾章榮。至誠國小由督學張素真代理，都達國小由候用校長陳永輝代理。

南投縣新任國中小學校長今天交接，南投縣長林明溱承諾國高中教職員工在開學前完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供
南投縣新任國中小學校長今天交接，南投縣長林明溱承諾國高中教職員工在開學前完成疫苗接種。圖／南投縣政府提供

集集 林明溱 校長遴選

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