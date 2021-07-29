崑大旅遊系連10年送學生赴日實習 畢業生出路發展寬廣

崑山科技大學旅遊文化系連續10年、選送學生180多人到日本長時間實習。今年隨疫情影響，仍有6名學生將在日本鬼山飯店、別府牧歌飯店、兩築別邸等溫泉飯店實習一年，預計9月1日出發。

崑大還提供學生來回機票及生活補助至少6萬元以上，1年台日雙方約36到40萬不等補助，希望學生在日本實習期間生活無虞，安心學習日本觀光服務業優質技能、提升日語能力，「成為台日親善的尖兵」。

旅遊系主任劉靜慧表示，學生要通過遴選出國實習，除須通過日式服務檢定3級以上，或在校有修讀日語課程，最好還有日語能力試驗N3以上、且有服務熱誠。崑大與日本實習合作逾10年，歷年學生前往九州大分縣別府市及九重町、神奈川縣箱根、栃木縣奧日光、滋賀縣高島市及長浜市等地實習，台日共同培植優質人才，深化文化交流，實習機構除提供實習生工資，還包含免費員工宿舍及三餐等生活條件。

她說，不少學生還爭取到工作機會，104年在鬼山實習的企管系吳念寰獲留用，敬業態度深獲肯定，升至經理，目前是台北日系企業日清食品專案經理，「是實習生的最佳典範」。

校友劉姝均表示，在弱勢家庭成長，鼓起勇氣赴日，是因學校及飯店提供優良條件，讓她無後顧之憂。還在實習的吳昌運則說，雖因疫情飯店常休館，但福利完善，工資照發，休館時他到各地增廣見聞，實習努力學習不同職務、接待技巧、應變能力及團隊默契，未來服完兵役後，也預計留日發展。

崑大獲教育部高教深耕、學海築夢計畫補助，98學年至今有400多人到法、日、美、加、德、澳、印、越等國實習。旅遊系今年選送三年級盧俊偉、江辰欣、方羿叡、日籍生山際和成及二年級王昱云和日籍生島田楓，前往鬼山、別府牧歌、兩築別邸等溫泉飯店，實習包含迎賓接待、房務、餐飲服務、外國人觀光客協助、設施整理等實務及飯店專業日語、日式服務、日本文化與觀光體驗等研習。 崑大旅遊系連10年送學生到日本實習，培育優質旅遊人才。圖／崑大旅遊系提供 崑大旅遊系連10年送學生到日本實習，培育優質旅遊人才。圖／崑大旅遊系提供

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