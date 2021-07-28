宅在家防疫肌耐力待恢復 運動選手回校練習露苦臉

運動團隊訓練，國小的棒球隊、羽毛球隊練習也都啟動，但老師也發現，在家練習遠不如在校集體練習，部分學生體能、肌力都下降，一上午練習下來，學生露出痛苦表情，可能有人全身痠痛，今天紛紛請假在家休息。

運動選手首重體能與肌力，配合停課不停學，國、高中體育班，以及各級學校棒球隊、羽球、籃球、網球隊等都只能改在家做體能訓練，認真的老師會嚴格要求學生遵守。不過，隨著3級降為2級，老師也相繼注射疫苗，學校的運動隊伍訓練也陸續展開。

國小老師因都已打完疫苗，運動隊伍最早開課訓練，東區崇學國小的棒球隊、羽毛球隊昨天都回校練習，並採上下午分流方式。不過，從回校到練習過程也發生一些有趣現象。

崇學國小校長洪榮進表示，小朋友因2個多月沒碰面，大家見面時都洋溢歡笑，充滿趕快練習的期待，但1、2小時下來，發現部分學生面露很累的表情，顯示體能、肌力都下降，有如回復到加入球隊時一開始辛苦練習樣子，但學生也都能適應，並堅持到最後。不過，可能是久未這麼練習而全身痠痛，部分學生今天請假，在家休息。

家長也反映，家裡空間有限，孩子都是利用客廳練體能，但畢竟不如操場，體能自然受到影響。未來若因疫情關係又要停課，對於運動選手的訓練應有較實際有效的做法。

因國中老師自26日起開打，運動隊伍都還未回校練習，建興國中校長陳建和表示，該校棒球隊將在30日恢復訓練。民德國中有體育班，校長趙克中說，將等教練打完疫苗，並完成篩檢，近日內恢復練習；他表示，運動項目不同，如棒球等戶外運動，在冷氣房做體能訓練和太陽底下做訓練相比，還是有差，戶外較能鍛鍊出耐力與毅力。 隨著疫情降級，台南市學校運動隊伍訓練陸續展開。記者鄭惠仁／攝影

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