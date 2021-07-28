竹縣文化局圖書館暫停開放閱覽、座位區 採1進1出管理

疫情警戒降二級，新竹縣政府文化局圖書館昨天起開放讀者進館，並配合室內容留50人以下規定，開館第一天館外就出現民眾大排長龍，為避免讀者在館外排隊曬太陽，並加速圖書館流通服務，館內不開放閱覽區及座位區，呼籲民眾快速找書借閱後離館。

文化局表示，為了讓每個期待到讀書館借書的讀者，都能夠開心的借書回家，文化局以「快速取書，一次借，減少在館內停留時間」為原則，停止開放館內閱覽區及座位區使用，僅提供大家到館快速找書並借閱後離館。

當館內容留人數達上限時，採一進一出管理；對需辦理預約取書、還書及辦證等櫃台服務的讀者，提供快速通關服務。防疫期間，請大家務必配合實名登記、配戴口罩、體溫檢測、酒精消毒、保持距離，配合館員指示依序入館。

另外，各鄉鎮市圖書館27日同步開館，竹北圖書館則因作為竹北市公所分流辦公室所在地，維持只拿取預約書及還書服務，重新開館服務另再公告。

文化局表示，館方將視中央規定及現場情形，滾動式調整及修正相關服務流程，請讀者多多包涵及配合，攜手共同防疫。相關資訊可在FB粉絲頁「竹縣go藝思」、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站查詢。 為避免讀者在館外排隊曬太陽，並加速圖書館流通服務，館內不開放閱覽區及座位區。圖／新竹縣文化局提供

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