奧運5環來加持 頭屋國中激勵學生往前衝

東京奧運正熱，苗栗縣頭屋國中今天趁著疫情警戒降為二級，部分體育班學生返校練習的時機，上午特別在操場中間足球場草皮，剪出奧運5環圖案，下午「舉重女神」郭婞淳就在東京奧運奪下台灣第一面金牌，饒富激勵學生的意義。

頭屋國中體育班有60名學生，專攻棒球、木球及田徑，另有足球隊等社團，運動風氣鼎盛，學生在全國中等學校運動會、升學等方面，迭有亮麗的成績，今天疫情警戒降級，頭屋國中註冊組長張文杰、足球專任教練霍柏辰靈機一動，割草機在足球場剪出奧運5環。

頭屋國中奧運5環曝光，搭上東京奧運熱潮，引來眾多好奇詢問怎麼剪的？張文杰、霍柏辰特別找資料，並使用皮尺等量測標準規格，冒著大太陽剪了約2個小時完成圖樣。

頭屋國中學務主任吳倏銘說，奧運是運動員的最高殿堂，頭屋國中以具體行動參與奧運，為中華健兒加油，也為下周即將出征全中運資格賽的足球及手球選手加油，沒想到剪出奧運5環圖案後，郭婞淳一舉在東京奧運奪金，更是別具意義。

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