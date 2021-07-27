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嘉縣生物奧林匹克奪雙金 獲獎人共同讀書秘訣僅三字

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）與太保市長黃榮利（右），今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主杞亮昀家中張貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左）與太保市長黃榮利（右），今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主杞亮昀家中張貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供

目前就讀國立嘉義高中三年級的杞亮昀、吳家愷，今年在葡萄牙主辦的第32屆國際生物奧林匹亞競賽中，雙雙獲得金牌，兩名學生除了熱愛生物，重要的是讀書都有「自制力」，固定作息；縣長翁章梁今上午也前往祝賀。

今年在76個國家、304名參賽學生中，經歷初賽、複賽、選拔營及決選營的層層關卡，我國4名參賽學生全數榮獲金牌，國際排名與中國並列第1名，其中兩名得主是嘉義縣學子。

翁章梁表示，兩名嘉義子弟勇奪金牌，真的很不簡單，嘉義縣與有榮焉，他們是「台灣之光」、「嘉義之光」。

杞亮昀與吳家愷對生物科學有濃厚的興趣，除了課內成績優異，平常都會再尋求課外讀物閱讀，增加知識廣度，憑藉對生物的知識累積與熱情，一舉奪得金牌。

杞亮昀的母親陳美蘭表示，「成功的人來自於自律的普通人」，彰顯自律的重要性。杞亮昀作息規律，幾乎都是12點前睡覺，4點起床讀書、運動，每天慢跑5公里，在運動與藝術方面都有優異的表現，感謝師長和各界的栽培，今年申請就讀臺灣大學醫學系，期望涉獵臨床與研究，用所學造福世界。

吳家愷從小因看漫畫，訂定志向參加生物奧林匹亞，父親吳寶同指出，吳家愷自律學習，以前家裡有顯微鏡，閒暇時會去觀察水池，一邊觀察生物細胞，一邊領略生物科學的美感。

吳家愷目前已申請上高雄醫學大學醫學系，但會再嘗試別的管道，最大的希望就是利用金牌成績保送陽明交通大學醫學系。

嘉義縣長翁章梁（左起）與太保市長黃榮利今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主杞亮昀家中貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左起）與太保市長黃榮利今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主杞亮昀家中貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁與民雄鄉長何嘉恒今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主吳家愷家中張貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁與民雄鄉長何嘉恒今天上午前往生物奧林匹亞金牌得主吳家愷家中張貼祝賀榜單。圖／嘉縣府提供

金牌 嘉義 翁章梁 奧林匹亞

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