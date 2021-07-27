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嘉縣生物奧林匹克奪雙金 獲獎人共同讀書秘訣僅三字
目前就讀國立嘉義高中三年級的杞亮昀、吳家愷，今年在葡萄牙主辦的第32屆國際生物奧林匹亞競賽中，雙雙獲得金牌，兩名學生除了熱愛生物，重要的是讀書都有「自制力」，固定作息；縣長翁章梁今上午也前往祝賀。
今年在76個國家、304名參賽學生中，經歷初賽、複賽、選拔營及決選營的層層關卡，我國4名參賽學生全數榮獲金牌，國際排名與中國並列第1名，其中兩名得主是嘉義縣學子。
翁章梁表示，兩名嘉義子弟勇奪金牌，真的很不簡單，嘉義縣與有榮焉，他們是「台灣之光」、「嘉義之光」。
杞亮昀與吳家愷對生物科學有濃厚的興趣，除了課內成績優異，平常都會再尋求課外讀物閱讀，增加知識廣度，憑藉對生物的知識累積與熱情，一舉奪得金牌。
杞亮昀的母親陳美蘭表示，「成功的人來自於自律的普通人」，彰顯自律的重要性。杞亮昀作息規律，幾乎都是12點前睡覺，4點起床讀書、運動，每天慢跑5公里，在運動與藝術方面都有優異的表現，感謝師長和各界的栽培，今年申請就讀臺灣大學醫學系，期望涉獵臨床與研究，用所學造福世界。
吳家愷從小因看漫畫，訂定志向參加生物奧林匹亞，父親吳寶同指出，吳家愷自律學習，以前家裡有顯微鏡，閒暇時會去觀察水池，一邊觀察生物細胞，一邊領略生物科學的美感。
吳家愷目前已申請上高雄醫學大學醫學系，但會再嘗試別的管道，最大的希望就是利用金牌成績保送陽明交通大學醫學系。
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