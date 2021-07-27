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學生回校了！幼兒園分流辦畢典 小學社團立即啟動
國內疫情今天降為二級，學校有條件開放，由於幼兒園這學期只剩幾天，並非家長都有意願讓學生回校，但彰化和美鎮立幼兒園利用這幾天幫學生舉辦畢業典禮，分天且分流，為學生家長留下回憶，花壇文祥國小今天起也啟動原規劃的社團課，包括鋼琴、作文和英文，順利在降級的第一天，讓學生回到校園。
和美鎮立幼兒園今年有149名畢業生，原以為畢業典禮無緣舉辦，但在中央宣布降級後，幼兒園開始規劃畢業活動，園長張宸瑋表示，為防疫讓學生分流到校，今天上午每半小時約有5、6名學生到校領獎，預計維持4天，每名學生限制1名家長陪同，過去例行的表演活動取消， 僅領取獎品獎狀，拍照留念。
但由於幼兒園明天就是結業式，經協調中班、小班學生提早放假，今天並未到校，園方因應8月的新學期，已採購隔板。
彰化私立劍橋幼兒園園長黃明昌說，因這學期只剩4天，月底前回到學校的學生僅約4成，8月份開學，許多家長還在觀望。
花壇鄉文祥國小在今年5月國內疫情嚴峻之計仍積極規畫暑假活動，校長吳世宏說，學生家長都希望盡快將孩子送回學校學習，暑假規劃許多社團、營隊，這段期間的準備也沒停止，今天有約30名學生到校各自參加作文、英文與鋼琴課，學校教師雖打過疫苗，但也快篩自我監測，8月的夏日樂學營隊以原住民為主題，為期兩周，也會要求教學老師及相關人員持疫苗黃卡，確保已打過疫苗。
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