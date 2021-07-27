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暑假不無聊 手作餅乾讓孩子邊玩邊學習

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
暑假期間可帶著孩子手作DIY，幫助孩子學習，也增進親子關係。圖／大千綜合醫院提供
暑假期間可帶著孩子手作DIY，幫助孩子學習，也增進親子關係。圖／大千綜合醫院提供

漫長的暑假期間如果沒安排活動，孩子總會喊無聊，家長對此也苦惱，苗栗市大千綜合醫院職能治療師謝孟珈建議家長，不妨利用時間陪孩子做好吃又好玩的餅乾，不僅可訓練孩子各項能力，還能增進親子關係、創造歡樂時光。

謝孟珈表示，做餅乾可分為3階段，包括前置作業、製作過程及環境收拾。前置作業需要先選擇適合孩子身高的桌椅，才能讓孩子玩得開心又安全，同時可在地板鋪廢紙或報紙、桌上鋪桌巾，降低過程中導致的環境凌亂，接著請孩子寫下或畫出需要準備的食材，並找出食材擺放的位置，訓練孩子的短期記憶及增進視覺搜尋能力。

製作過程中，家長不要過於緊張，試著放慢速度並觀察孩子的狀況，必要時可用詢問及引導方式，例如：「還記得第一個步驟是什麼嗎?」，讓孩子自己動腦或動手找答案，提升問題解決能力。雖然過程中孩子動作可能不熟練，父母會想要幫忙，但還是建議先口語提醒孩子做調整，如果還不行，可漸進式增加協助，等孩子熟悉後再讓他們自己嘗試。

她說，成品完成後，別讓孩子只顧著享受餅乾，可請他們將使用過的器具拿到碗槽、整理桌上灑出來的麵粉和糖、清洗碗盤時也可教孩子如何洗碗及歸位，整理完後再與孩子一起享用餅乾。在這樣過程中，家長不用忙碌地收拾善後，也能讓孩子學習家事技能。

謝孟珈分享餅乾製作食譜提供家長參考，與孩子在假期共享親子時光，準備的食材包括，無鹽奶油100克、糖80克、雞蛋1個、低筋麵粉190克、巧克力塊100到130克；製作流程如下，將100克無鹽奶油打發成奶油狀，之後加入糖進行攪拌；接著加入雞蛋，篩入麵粉，攪拌均勻；加入切成小塊狀的巧克力，把麵團搓成小圓球；與熱烤箱170度，將小圓球放上烤盤，烤15-17分鐘。

親子手作餅乾可以訓練孩子的專注力及學習力，讓孩子邊玩邊學。圖／大千綜合醫院提供
親子手作餅乾可以訓練孩子的專注力及學習力，讓孩子邊玩邊學。圖／大千綜合醫院提供

親子 巧克力 雞蛋

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