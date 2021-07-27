佛光大學推「全校選課不選系」 按志趣培養雙專長

讀佛光大學不必選系。佛光大學表示，近年推動以學院為核心的課程模組，開放每一個新生自主規畫大學四年選課藍圖，修遍全校課程來充實夢想。今年起邀請運動好手加入佛光大家庭，除發展運動專業，還可選修新設的運動休閒管理學位學程，未來投入教練、休閒產業等相關領域，就業路更寬。

佛光大學校長楊朝祥規畫15年辦校藍圖，推動「學程2.0」改革，也就是以院為核心規畫課程，並重組校內學院分類，現分為管理、社會科學、創意與科技等。此制之下，學校新增許多院級的跨領域課程，有助提升學生的學習視野。

楊朝祥指出，為鼓勵學生規畫自己的學習地圖，每個佛光大學大一新生都要繳交「個人發展計畫」自主規畫選課。舉例來說，佛教系學生可跨領域修習蔬食系課程，再學基礎管理專業，成為一流餐飲管理人才。佛教系也可結合心理系專長，朝校園的「宗教輔導師」一職發展。

楊朝祥再舉例，國內宗教機構人才多半有虔誠信仰，但不一定熟悉管理，因此他鼓勵校內宗教研究所學生兼修管理課程，將來投入廟宇等宗教單位，提升宗教事務管理專業。

今年8月1日上任的新校長何卓飛曾任教育部體育署長，他期許強化運動專業人才發展，並透過發展校內「運動微學分」、增設運動休閒管理學位學程來培育體育選手取得教練資格，甚至投入更廣泛的休閒產業，拓展運動人才就業機會。

何卓飛觀察，宜蘭有許多特色運動，比如冬山河、蜜月灣得力於地理環境，適合發展水域運動，再加上佛光大學女子籃球相當知名，以及排球好手可從礁溪國中一路讀到頭城家商。不過在地沒有大專校院留住體育人才，佛光大學盼扮演此角色。

何卓飛說，校方已延攬曾任台啤籃球隊總教練的周俊三擔任體育中心主管，帶領團隊規畫佛光盃國際女籃賽等大型比賽，並培植在地的中小學籃球隊，希望將宜蘭打造為有特色的運動重鎮。

佛光大學致力培養學生的「自學力」，每名學生至少參加一個社團。校內學生連續四年自主舉辦社團幹部交接與成果發表會「金蜂獎」，還曾赴宜蘭在地觀光聖地五峰旗瀑布舉辦音樂會。

楊朝祥回顧，他曾身穿鴨舌帽、大衣、披肩並戴墨鏡出席「金蜂獎」活動，了解學生自主學習成果。佛光大學全校約3000名學生，成立超過70個社團活動，期許學生在社團事務中培養團隊合作精神，練習領導別人也被領導，教育意義絕對不亞於課堂學習。

楊朝祥分享佛光大學教育藍圖，主張學生在學期間至少參加一個社團，另要學一項英文以外的第二外國語言、找到終身運動興趣、投入琴棋書畫等提高品味的藝術活動，並到海外學習一段時間。

社團是佛光大學生重要的學習和娛樂活動，楊朝祥指出，他主張由學生當家做主，自己規畫學生活動，舉凡社團成果發表、畢業典禮都出自學生之手。「學生很難在畢業典禮記住校長說的話，但一定會記得自己從無到有的辦理經驗，」他說。

楊朝祥提到，佛光大學學生相當有行動力，還曾走出校外，在礁溪的五峰旗瀑布辦音樂會，吸引近3000人來參加，這也是自學力的展現。

大四生將出社會，楊朝祥鼓勵學生將社團等經驗運用於創業，開放學生申請佛光山提供的3000萬元創業基金，鼓勵蔬食系學生開餐廳或咖啡廳、傳播系學生成立傳播公司，進軍流行音樂產業。

楊朝祥說，學生在創業之初難免有些害怕、不安，校方積極提供創業資源來協助，目前正與宜蘭科學園區洽談成立創新創業育成中心，同時與博愛醫院合作，在院內導入樂活課程，給學生更多學以致用的機會。

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