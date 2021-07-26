打電動荒廢學業？東大生反駁：查攻略會讓人主動用功

在一般的觀念中，總認為沉迷在電動中，容易荒廢學業，影響成績。不過最近有位日本東京大學的高材生指出，其實透過鑽研遊戲攻略，培養出資料蒐集的能力，對唸書可是大有幫助。

現役東大學生布施川天馬近日在日本媒體「日刊SPA！」撰文，表示很多家長覺得打電動會妨礙唸書。但在他的看法認為，要同時兼顧學業和電玩，其實並非難事。而且不只可以幫孩子買電玩，同時還順便給他一本攻略，對於學習可說是非常有幫助。

布施川指出，所謂用功的本質，就是「調查」。再優秀的道具，如果不知道用途為何，或者不願意去使用，那麼也就失去了意義。比方說字典可以拿來查閱單字，但如果覺得查字典很麻煩，字典就會跟廢紙沒兩樣。而給了孩子攻略本後，就能在他遊戲卡關時，知道要去查閱攻略，養成碰到疑問，就會出手「調查」這個習慣。

布施川以自己為例，表示他就是從「最終幻想」Ultimania攻略本中，學到了這項技能。他自評過去不是喜歡用功的人，也不喜歡查字典。可是為了打遊戲，他就願意翻閱攻略本。而這樣的自主性，正是許多學子最大的障礙之一。雖然太過沉迷電玩確實不太好，但如果不養成孩子培養這項能力，那麼未來遭遇難題，也可能沒有自己解決的習慣。

布施川最後認為，雖然攻略資料上網查也有，不過查書還是最理想的。畢竟網路太方便了，要什麼都會直接得到答案，反而喪失在找尋的過程中，不經意看到其他本來不是目標，但會意外感到「啊原來還有這招」的新知驚喜。比起敵視打電動，不如想著如何利用，才是有益的方向。

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