快訊

直播／再添2死…今增本土24例 新北市9例最多

ROC代表隊奪首面銀！衛報將俄羅斯隊誤植成中華台北隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特殊優良校長酒駕今請辭 成宜蘭首位酒駕下台校長

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
曹議鐸喜歡戶外運動，形象清新，因酒駕風波鬧大，今天主動請辭校長職務。圖／擷取自曹議鐸臉書
曹議鐸喜歡戶外運動，形象清新，因酒駕風波鬧大，今天主動請辭校長職務。圖／擷取自曹議鐸臉書

宜蘭黎明國小校長曹議鐸曾獲榮獲特殊優良校長，今年3月間酒駕遭警方攔檢，被依公共危險罪送辦，縣府第一時間做出記過處分。酒駕風波鬧大，曹議鐸今天早上向校內老師口頭宣布請辭，並表示個人因素造成學校名譽損失，抹煞大家的努力，個人深感抱歉，而他也成為宜蘭首位因酒駕辭去職務的校長。

縣政府教育處長王泓翔表示，尊重曹校長負責任的態度，也提醒教育界夥伴，酒駕零容忍，喝酒就不要開車。

曹議鐸現年48歲，辦學積極，曾在2014年榮獲特殊優良校長殊榮。根據調查，他為籌辦黎明國小百年校慶，在3月26日校慶前一晚與校友餐敘吃薑母鴨，睡覺休息以為酒退，隔天凌晨便開車回家，行經礁溪鄉七結路遭警方攔檢，酒測值每公升0.25毫克，被依違反公共危險罪嫌送辦。

面對酒駕風波事件，曹議鐸今天表示，「個人已經向家長會長、教育基金會董事長，以及教師遴選代表口頭請辭校長職務，我會盡快努力地將後續工作安排好，感謝大家多年來對學校對我的協助，因為我個人的因素，造成學校名譽上的損失，抹煞了大家的努力，深感抱歉。」

宜蘭縣國中小校長協會理事長連志峰表示，肯定曹議鐸是一位辦學績效非常好的校長，但是酒駕零容忍，得知口頭請辭的消息，也感佩他勇於承擔，同時感謝其過去為宜蘭教育積極任事的表現，期盼社會給予自新的機會，為宜蘭重塑更優質的教育環境。

酒駕風波事情鬧大，宜蘭黎明國小校長曹議鐸主動請辭，成為宜蘭首位因酒駕辭去職務的校長。圖／擷取自曹議鐸臉書
酒駕風波事情鬧大，宜蘭黎明國小校長曹議鐸主動請辭，成為宜蘭首位因酒駕辭去職務的校長。圖／擷取自曹議鐸臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 薑母鴨

延伸閱讀

影／賓士衝進柳川駕駛失蹤 酒駕？身體不適？警要查

疫情衝擊+租約到期 千葉火鍋宜蘭店7月底熄燈

颱風外圍環流雨炸宜蘭 釀路樹倒、溪水暴漲

防烟花大雨 北橫桃園羅浮往宜蘭明池段今晚10點起封閉

相關新聞

國中會考自然科趨勢 考題結合生活、實驗題型是關鍵

110會考生物科，各單元幾乎都有出題，略為偏重下學期的課程，尤其是演化的單元結合地科，巧妙地讓幾個觀念一起出現在題組中。這樣跨單元跨科的出題方式，是接下來的出題趨勢

特殊優良校長酒駕今請辭 成宜蘭首位酒駕下台校長

宜蘭黎明國小校長曹議鐸曾獲榮獲特殊優良校長，今年3月間酒駕遭警方攔檢，被依公共危險罪送辦，縣府第一時間做出記過處分。酒駕...

7月27日防疫降二級 高市圖及各藝文場館採預約制

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，7月27日至8月9日調降至二級警戒，高市府今早也公部相關指引事項，文化局表示，高雄市藝文場...

檢舉致用高中群聚被記大過 台中教育局：有違比例原則

台中市致用高中趁疫情停課期間，5月底邀求教師返校群聚開會、招生。被致用高中一名老師錄影存證，「吹哨」指學校的招生會議屬群...

離島拚雙語！金門烈嶼國中在地化國際教育 啟發學生學習熱情

烈嶼位在金門西邊，是個人口約一萬兩千多人、全島僅有一所國中的離島，與金門之間需使用船隻接駁，開車約三個小時就能逛遍全島，位處偏遠且交通不便。因其特殊的環境，島內唯一一所國中、烈嶼國中想要推動雙語教育，並非單純引進大量雙語資源與師資就能達成。

新北中正國中情境式英語教學 打造雙語實驗基地班

隨著108課綱上路，如何設計素養導向的課程，讓學生得以學以致用，已成當前教育銳不可當的最新趨勢。同時，為了配合2030雙語國家政策，各校無不全力備戰，不論是將素養導向評量設計於雙語課程中，亦或開設雙語班級，就是要讓學生上課「很有感」，意識到英語學習不再是為了應付考試，而是生活中必備的技能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。