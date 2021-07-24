特殊優良校長酒駕今請辭 成宜蘭首位酒駕下台校長

宜蘭黎明國小校長曹議鐸曾獲榮獲特殊優良校長，今年3月間酒駕遭警方攔檢，被依公共危險罪送辦，縣府第一時間做出記過處分。酒駕風波鬧大，曹議鐸今天早上向校內老師口頭宣布請辭，並表示個人因素造成學校名譽損失，抹煞大家的努力，個人深感抱歉，而他也成為宜蘭首位因酒駕辭去職務的校長。

縣政府教育處長王泓翔表示，尊重曹校長負責任的態度，也提醒教育界夥伴，酒駕零容忍，喝酒就不要開車。

曹議鐸現年48歲，辦學積極，曾在2014年榮獲特殊優良校長殊榮。根據調查，他為籌辦黎明國小百年校慶，在3月26日校慶前一晚與校友餐敘吃薑母鴨，睡覺休息以為酒退，隔天凌晨便開車回家，行經礁溪鄉七結路遭警方攔檢，酒測值每公升0.25毫克，被依違反公共危險罪嫌送辦。

面對酒駕風波事件，曹議鐸今天表示，「個人已經向家長會長、教育基金會董事長，以及教師遴選代表口頭請辭校長職務，我會盡快努力地將後續工作安排好，感謝大家多年來對學校對我的協助，因為我個人的因素，造成學校名譽上的損失，抹煞了大家的努力，深感抱歉。」

宜蘭縣國中小校長協會理事長連志峰表示，肯定曹議鐸是一位辦學績效非常好的校長，但是酒駕零容忍，得知口頭請辭的消息，也感佩他勇於承擔，同時感謝其過去為宜蘭教育積極任事的表現，期盼社會給予自新的機會，為宜蘭重塑更優質的教育環境。 酒駕風波事情鬧大，宜蘭黎明國小校長曹議鐸主動請辭，成為宜蘭首位因酒駕辭去職務的校長。圖／擷取自曹議鐸臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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