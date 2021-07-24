7月27日防疫降二級 高市圖及各藝文場館採預約制

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，7月27日至8月9日調降至二級警戒，高市府今早也公部相關指引事項，文化局表示，高雄市藝文場館27日起將調整人流管制，市立圖書館開放民眾預約入館借書，美術館等藝文場館也採取約看展機制。

文化局長王文翠表示，配合防疫降級，高雄市立圖書總館及分館27日起開放線上預約入館，每人停留時間為1小時，每人以2.25平⽅公尺計算容留人數。館內座位間距保持1.5公尺以上，可使用書庫區，但⾃修室、幼兒使⽤空間、電腦區、視聽區等較難保持社交距離的空間暫不開放，民眾最好優先使用自助借書機與還書箱，減少接觸。

另高美館、駁二、文化中心、史博館等室內展覽空間，以每人1.5公尺社交距離計算容留人數上限；至德堂、至善廳、大東演藝廳、岡山演藝廳、音樂館等表演場館，固定席位安排間隔座及梅花座；第一排觀眾與舞台前緣距離３公尺以上。

演藝團隊與在高市拍攝場勘的影視劇組，要提供3⽇內快篩陰性證明，拍攝期間實施每7天定期快篩，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14⽇的表演者，演出及錄⾳期間可以不配戴⼝罩。

王文翠強調，雖然藝文場館逐步解封，但互動觸控裝置及AR、VR等穿戴載具設施均暫停使用，文化場域內的餐廳也須符合相關指引才能內用。

此外，高雄市立歷史博物館、皮影戲館、哈瑪星台灣鐵道館、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、左營孔子廟等5個場館採預約入館，每時段最高容留人數50人；舊打狗驛故事館、見城館、柯旗化故居、戰爭與和平紀念公園主題館等4個場館則開放民眾現場排隊入館，達容留人數上限則暫停入場。哈瑪星駁二線小火車因防疫安全考量也暫不開放。

打狗英國領事館官邸、武德殿、鳳山歷史教室等11處文資場館，27日起將全面開放參觀，分別設定容留人數採取線上預約、電話預約或現場登記入場等機制。 高市紅毛港文化園區等場域設定容留人數，開放民眾入園參觀。圖／高市文化局提供 高雄市立圖書館請民眾多利用自助借書機與還書箱。圖／高雄市文化局提供 高雄市立圖書館歡迎採預約分流入館借書。圖／高市文化局提供

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