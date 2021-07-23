國中會考自然科趨勢 考題結合生活、實驗題型是關鍵

◆生物◆

一、出題趨勢

110會考生物科，各單元幾乎都有出題，略為偏重下學期的課程，尤其是演化的單元結合地科，巧妙地讓幾個觀念一起出現在題組中。這樣跨單元跨科的出題方式，是接下來的出題趨勢。

綜觀近幾年的考題，不再是單純考背誦的題型，而是將課本學到的觀念與知識融合，並結合實驗實作及閱讀素養能力，讓學生透過解讀圖表、整理與分析應用資料，運用整合能力來找答案。

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二、未來會考生準備要點

在111年會考的準備上，李鴻老師依然強調基本觀念的重要性，首先一定要先好好閱讀過課本的內容，了解各章節的學習目標及觀念，實驗的操作過程，還有課本中出現過的圖表。當把課本的基本觀念都讀熟了，你才能明白在總複習講義中，老師如何將觀念統整，整合的方式及目的是什麼，這些都需要扎實的基礎能力。

另外108課綱期望學生學習的知識，是與生活相關，因此思考生物課本與平常生活相關的觀念，或者像是動物學中與人體相關的部分，這都是可能出現在題目敘述當中的。最後仍然需要練習題目，題目練習分成兩種：

1.單純記憶類型題目：

用來確認自己觀念上有沒有不足、不熟的部分，檢測基礎能力是否足夠。

2.歷屆試題中的圖表、實驗及閱讀題型：

遇到這類題型一定要試著去慢慢將題目讀完，找出題目中考的觀念是什麼，以及在時間限制下，是否能夠好好作答，以避免在正式考試中兵慌馬亂。

◆理化◆

一、出題趨勢

綜觀110年會考的出題方向中，計算題仍是偏少，控制變因法的實驗題型，貫串整份考題，從實驗設計，變項間分析，數據紀錄，結果討論通通都有出題。

此外，面對不同生活情境下(例如：烘焙麵包、柴油引擎、茶包天燈…)需要使用的理化觀念，判讀、理解文字圖表的訊息，連結課本知識與生活中的經驗，綜合分析、比較各答案間的差異，仍是出題的取向之一。

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二、考題分布

110年的理化題數較往年增加(過去27題)，今年出30題。統計這幾年的出題的分佈，各個主題出題數呈現穩定的趨勢。110年與以往相距不大，力與運動的部份雖出題較少，但是題目較往年困難。

三、面對未來會考

天豪老師建議未來會考生要注意：

1.理化跨章節整合的題型。

2.自然科情境式跨科目整合的題型。

3.計算題應與今年相同約三題。

4.出題的比例與方向應該跟上表相同。

◆地球科學◆

一、出題趨勢

這幾年會考地科的題目依舊以圖表判讀分析為主，活用題也十分靈活，除了考課本概念之外，也會需要同學做邏輯上的推理，體現科學素養的概念。

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二、會考題型分析與111準備重點

(1) 知識連結，貫穿概念

張羽老師建議同學在讀書時，千萬不要只是碎片化的記憶，要能夠連貫中間的概念，並能夠自行解釋，比如：

看到低壓中心就知道會形成不穩定的天氣

→這是結果，但你必須能夠自我解釋其原因。

初步解釋：低壓中心是上升氣流，所以造成降雨。

再詢問：但上升氣流又為何會成雲致雨？又是什麼原因產生上升氣流呢？

透過反覆的自我詢問和解釋，會在腦中架構完整的連結，把知識點連結成線，再交織成網。如此不但加深記憶，也能夠應對素養的變化題型。

(2)文字搭配圖表

圖表判讀一直是自然科的重點，每年自然會考54題當中，圖表就佔了30~40題，地球科學也不例外，如何處理圖表資訊是平常練習的重點。首先要熟讀課本講義中的圖表，理解圖表是如何濃縮文字，並正確傳達資訊。再來是自己試著整理圖表，並將課本文字以圖表方式呈現。

(3)跨領域命題

地球科學是一門適合跨領域的學科，在學習時不妨整合理化和地球科學一起思考，如大氣和溫度與熱、大氣壓力，宇宙和密度、萬有引力、圓周運動。地質的部分和生物演化及化石形成，這些都是可以彼此統整的單元，可以多加思考並交叉比對。

(4)生活的觀察

地球科學和生活息息相關，學習之後會讓你對周遭的事物更加敏銳，希望你能感受到這門學科帶來的樂趣，用充滿好奇的心去觀察世界，探索宇宙。

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