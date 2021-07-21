快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

聽新聞
test
0:00 / 0:00

執教28年用心翻轉貧生命運 花蓮高工汪冠宏榮獲師鐸獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高工教務主任汪冠宏（前排左）從事教職28年，工作盡心負責，和學生互動良好，獲得今年師鐸獎肯定。圖／花蓮高工提供
花蓮高工教務主任汪冠宏（前排左）從事教職28年，工作盡心負責，和學生互動良好，獲得今年師鐸獎肯定。圖／花蓮高工提供

花蓮高工教務主任汪冠宏在校服務近30年，為照顧花蓮偏鄉弱勢家庭孩子，主動寫信向中鋼爭取合作機會，不少貧困原住民學生因此有了穩定工作，甚至進一步買房置產，翻轉家中命運，汪冠宏獲得今年師鐸獎的肯定。

51歲的汪冠宏是高雄人，從台灣師大工教系畢業後，28年前分發到花蓮高工，把這裡當做第二故鄉，奉獻至今，執教之餘也持續自我精進，藉由在職進修，一路從花蓮教育大學學習科技研究所碩士，到去年取得東華大學科學教育研究所博士學位。

民國103年，汪冠宏任職花工實習處期間，為了替原住民學生找出路，主動寫信給中鋼，希望中鋼能提供實習與工作機會給花工的原住民學生，中鋼看到信後非常感動，應允合作，每年在機械科、電機科招收各5名2年級的原住民學生，高2暑假實地到中鋼職場實習，高3還有機電整合就業導向專班課程，若能通過中鋼審查、面試，就能成為實習員工。

雙方合作了3年，讓數十名原住民學生從訓練、面試、實習，到成為中鋼員工，領取穩定薪資。汪冠宏還記得，當時他到中鋼關心學生表現，一名學生開心地告訴他：「我已經在高雄買房子了，還能寄錢回家。」

教育部昨天公布72名師鐸獎獲獎人名單，汪冠宏是唯一由教育部國教署推薦的行政組代表，他也是花蓮高工獲師鐸獎的第一人，花蓮還有一位西富國小護理師張素連獲此殊榮。

汪冠宏說，感謝評審委員肯定，還有歷任校長的提攜與指導，更各謝各處室行政夥伴的扶持。他說，與西部都會區比較，花工學生程度及家庭支持度都相對弱勢，為了幫助學生翻轉人生，學校老師們們總是加倍的付出與奉獻，這個獎是花工團隊共同努力的結果，願將榮耀與全體工作夥伴共享。

花蓮高工教務主任汪冠宏（左）從事教職28年，工作盡心負責，用心栽培學生，獲得今年師鐸獎肯定。圖／花蓮高工提供
花蓮高工教務主任汪冠宏（左）從事教職28年，工作盡心負責，用心栽培學生，獲得今年師鐸獎肯定。圖／花蓮高工提供

原住民 實習

延伸閱讀

烟花颱風逐漸接近 花蓮芋農憂風吹倒作物密切關注

嘉市民生國中郭芝菁、北興國中楊心淵 雙獲師鐸獎

師鐸獎小學校長用父母手尾錢奠儀 買水擦黑板捐學校

人才傳承、碳足跡 豐興兩個挑戰

相關新聞

執教28年用心翻轉貧生命運 花蓮高工汪冠宏榮獲師鐸獎

花蓮高工教務主任汪冠宏在校服務近30年，為照顧花蓮偏鄉弱勢家庭孩子，主動寫信向中鋼爭取合作機會，不少貧困原住民學生因此有...

崇學國小辦線上閱讀夏令營 每天導讀1繪本

台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，每天導讀1本繪本，用閱讀理解策略頗析故事內容，鼓勵學生聊說書與推薦書...

親近高雄客庄之美 108件兒童創作線上展覽

2021年是六堆文化進入300年新里程碑，包含高雄美濃區福安國小、東門國小、龍山國小及六龜區新威國小，4所小校參與高雄市...

嘉市民生國中郭芝菁、北興國中楊心淵 雙獲師鐸獎

嘉義市政府今年推薦民生國中美術教師郭芝菁、北興國中科技教師楊心淵參與「師鐸獎」選拔，雙雙獲獎，郭芝菁善用生活素材，啟發學...

海外青年在台求學心得 元培餐飲馬來西亞學生線上分享

來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣，日前參加「2021海外青年華語文研習班」線上活動，分享她從海青班...

犧牲假日助學生競賽屢創佳績 新北趙雅靜獲師鐸獎肯定

教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，新北市共6名人員獲獎，其中瑞芳高工老師趙雅靜服務逾20年，只要學生有專業科目上的需求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。