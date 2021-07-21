執教28年用心翻轉貧生命運 花蓮高工汪冠宏榮獲師鐸獎

花蓮高工教務主任汪冠宏在校服務近30年，為照顧花蓮偏鄉弱勢家庭孩子，主動寫信向中鋼爭取合作機會，不少貧困原住民學生因此有了穩定工作，甚至進一步買房置產，翻轉家中命運，汪冠宏獲得今年師鐸獎的肯定。

51歲的汪冠宏是高雄人，從台灣師大工教系畢業後，28年前分發到花蓮高工，把這裡當做第二故鄉，奉獻至今，執教之餘也持續自我精進，藉由在職進修，一路從花蓮教育大學學習科技研究所碩士，到去年取得東華大學科學教育研究所博士學位。

民國103年，汪冠宏任職花工實習處期間，為了替原住民學生找出路，主動寫信給中鋼，希望中鋼能提供實習與工作機會給花工的原住民學生，中鋼看到信後非常感動，應允合作，每年在機械科、電機科招收各5名2年級的原住民學生，高2暑假實地到中鋼職場實習，高3還有機電整合就業導向專班課程，若能通過中鋼審查、面試，就能成為實習員工。

雙方合作了3年，讓數十名原住民學生從訓練、面試、實習，到成為中鋼員工，領取穩定薪資。汪冠宏還記得，當時他到中鋼關心學生表現，一名學生開心地告訴他：「我已經在高雄買房子了，還能寄錢回家。」

教育部昨天公布72名師鐸獎獲獎人名單，汪冠宏是唯一由教育部國教署推薦的行政組代表，他也是花蓮高工獲師鐸獎的第一人，花蓮還有一位西富國小護理師張素連獲此殊榮。

汪冠宏說，感謝評審委員肯定，還有歷任校長的提攜與指導，更各謝各處室行政夥伴的扶持。他說，與西部都會區比較，花工學生程度及家庭支持度都相對弱勢，為了幫助學生翻轉人生，學校老師們們總是加倍的付出與奉獻，這個獎是花工團隊共同努力的結果，願將榮耀與全體工作夥伴共享。 花蓮高工教務主任汪冠宏（左）從事教職28年，工作盡心負責，用心栽培學生，獲得今年師鐸獎肯定。圖／花蓮高工提供

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