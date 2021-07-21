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崇學國小辦線上閱讀夏令營 每天導讀1繪本

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，透過閱讀關懷環境。圖／擷取畫面
台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，透過閱讀關懷環境。圖／擷取畫面

台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，每天導讀1本繪本，用閱讀理解策略頗析故事內容，鼓勵學生聊說書與推薦書好書。經過1周學習，有學生讀完與環境有關的書籍後，決定跟爸媽約時間去淨灘

校長洪榮進表示，希望透過漫畫的圖文創作，引導學生梳理想法和反省，提升自我覺察能力，激發創意和思考解決對策。為實踐聯合國永續發展目標SDGs，老師張琬翔在第1周挑「布可星球」繪本來說明SDGs。

張琬翔表示，繪本《短耳兔考0分》有詼諧幽默的情節，刻畫短耳兔不為人知的心路歷程，幽默處理了許多孩子心中的「難言之隱」；讓學生體會SDG4優質教育的真諦：堅持學業和終身學習。

《河流》說著人類與河流共生共長，河流蘊藏生命、供給食物、孕育文明，但人類卻汙染河川，繪本喚醒類該給予河流的尊重與保護，能促進孩子要做好SDG6淨水節水。

《都是從太陽來的》說明化石燃料的由來，介紹水力、風力和太陽能等各種綠能，連結SG7可負擔的潔淨能源。

《塑膠島》讓孩子知道人造塑膠廢棄物是流向的大海後對環境跟生態的破壞，守護SDG14 保育海洋生態，防止海洋環境劣化。

《那魯》以台灣原住民族狩獵雲豹為背景，描繪勇士那魯與對手虎殺間惺惺相惜的競爭合作關係，為命關懷寓言。有助於探討人類與大地和諧共存的生活方式，建立SDG17多元夥伴關係，協力促進永續願景。

授課教師黃瑋琦表示，學生到布可星球作答能加深對繪本內容的印象，而透過漫畫創作有助於想法的激發，學生在修改漫畫的過程中不斷的修正和澄清自己的想法。

學生黃楚妍說，人類濫用資源很可惡，很不應該，「和同學講好環保要從小做起，地球才會越來越好。」學生蕭婕函說，「如果我們一直破壞環境，海洋生物就只能住在都是垃圾的海洋了，決定跟爸媽約定時間去淨灘，隨手撿垃圾。」林暄瑾則在看完《我們買了冷氣機》後和企鵝道歉，因為「人類讓冰山融化了」。

台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，透過閱讀關懷環境。圖／擷取畫面
台南市東區崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，透過閱讀關懷環境。圖／擷取畫面

淨灘 原住民

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