親近高雄客庄之美 108件兒童創作線上展覽

2021年是六堆文化進入300年新里程碑，包含高雄美濃區福安國小、東門國小、龍山國小及六龜區新威國小，4所小校參與高雄市美濃區Talk塾學會執行的「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫，除閱讀繪本，也結合人文藝術創作，108件作品即日起透過線上展覽呈現，暑期讓親子在家就能上網參觀展覽，讓學童能從中獲得藝文正能量。

主辦單位Talk塾學會表示，今年創作主題「客庄之美」，4校55名學童參加，有108件作品參展。「悅讀偏鄉小校」專案的璞玉計畫，除延續兒童繪本閱讀、欣賞的正向能量，引導中、低年級孩子思考、消化、欣賞藝術家的美學作品，進而探索自我。

由於本土疫情在5月中旬進入第三級警戒，公共設施暫時關門，這次展覽未能如期完成，原本安排在浴佛節舉行的「成果發表會」也被迫停止辦理，相當可惜。

「客庄之美」有四大子題，由新威國小「草木生活」做為一個起手式，以校園枯葉為題，22名小朋友想像自己是一片葉子，進行故事創作立體畫。孩子們努力創作，留下許多寶貴作品。

後由東門國小「鳥與昆蟲」接棒，8名小朋友以美濃景點為題，各自扮演鳥與昆蟲，以「類」觀光方式完成手作小書，也行銷家鄉。校長宋雯榮十分重視孩子們學習力均衡發展，尤其是客家藝文、傳統技藝教學，讓學生更認識家鄉。龍山國小以「時間之河」為題，校長陳永宏說，呼應客家諺語「行上行下，毋當美濃山下」，讓孩子們親近家鄉的美。

福安國小「大樹之下」是整個計畫圓滿終點，也是文化深化重要一步，22名學童以校園大樹、樹葉為材料，柿汁刷染及繪畫創作，相當獨特。校長莊宗霖大力支持並讓全校學生參與Talk塾學會「閱讀計畫」，今年邁入第3個年頭，他希望學生透過閱讀累積生活智識、提升美學基礎，成為受用不盡的寶藏。

為讓更多人能參與這場客家兒童文化創作盛事，Talk塾學會總幹事張倩與四校校長討論後，以線上展覽方式，讓更多人能親近這場有可看性的展覽。觀賞可連結以下網址：

2021悅讀旅遊偏鄉小校：客庄之美成果展紀錄1

https://youtu.be/maRLW8FgHCM

2021悅讀旅遊偏鄉小校：客庄之美成果展紀錄2

https://youtu.be/FOm7eb7RKKw 高雄美濃區東門國小4年級學童今年5月間曾至高市圖美濃分館看展。圖／Talk塾學會提供

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