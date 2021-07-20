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嘉市熱血高中生替弱勢辦營隊 改線上招到外國人當志工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高商學生蔡巧如每年寒暑假辦英語和科學營隊，今年暑假主題「氣候變遷營」，並首度線上辦理。圖／精忠國小提供
嘉義高商學生蔡巧如每年寒暑假辦英語和科學營隊，今年暑假主題「氣候變遷營」，並首度線上辦理。圖／精忠國小提供

有感城鄉學習資源差距，嘉義高商二年級學生蔡巧如前年暑假首次辦英語兒童營，邀同齡好友當小老師，之後固定寒、暑假辦英語和科學營隊，教國小生從但不收費；今年遇三級警戒，改線上舉行，雖僅螢幕互動，卻意外克服距離，有2名加拿大人來當志工、1名美國念書的學童參加。

這次主題為氣候變遷營，本月上旬共辦2梯次，每梯1周、每天2小時，第1梯收15人、第2梯22人，而志工就有20人。

蔡巧如指出，第一次嘗試線上營隊，做法和實體營隊完全不同，只能透過螢幕與小朋友互動，不過線上優點為不受距離限制，先前招收志工，須考慮交通、住宿，此次還有來自加拿大的志工，分享極端氣候造成加拿大西岸超高溫和美國西岸森林大火的影響，另一好處是，過程能看到學童家長或祖父母出現在鏡頭一起做實驗、勞作，成了親子一起參與的活動。

擔任營隊小老師的嘉女學生何娸瑋說，有前面幾次參加經驗，這次線上進行看到更多可能，例如改用簡報教小朋友繪本，能加入一些動畫效果和小遊戲，引發小朋友對故事的興趣；教製作環保存錢筒的嘉中學生黃允成說，鏡頭前教導是有點困難的體驗，小朋友有問題時發問，無法直接幫操作，但看到做出來的成品，仍很多有創意；首次當小老師的嘉義高商學生蔡旻儒說，兩梯次的小朋友都回答得非常踴躍，感到很開心。

蔡巧如前幾次營隊都辦在嘉市精忠國小，校長楊勛凱讚賞，她和夥伴克服線上教學限制，引導小孩建構環境教育的共學場域，志工們開心且有成就感、孩子玩得開心也收穫滿滿，「給年輕人服務的機會，他們會創造讓人感動的奇蹟」。

蔡巧如因自己國小前幾年在市區讀書，之後轉到鄉下小學，發現城鄉的學習資源差距大，許多學生英語不太好，2019年暑假，她剛滿15歲就首次規畫舉辦英語兒童營，對象皆國小弱勢學童，並不收取費用，精忠國小也支持免費提供場地，她隔年以「Teenage Light」計畫，擴大辦「英語學習營」、「科學實驗營」，招高中生當志工小老師，一起做服務學習。

嘉義高商學生蔡巧如每年寒暑假辦英語和科學營隊，遇上三級警戒改嘗試線上辦理。圖／精忠國小提供
嘉義高商學生蔡巧如每年寒暑假辦英語和科學營隊，遇上三級警戒改嘗試線上辦理。圖／精忠國小提供
小學生參加嘉義高商學生蔡巧如舉辦的線上「氣候變遷營」，展現成果。圖／精忠國小提供
小學生參加嘉義高商學生蔡巧如舉辦的線上「氣候變遷營」，展現成果。圖／精忠國小提供

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