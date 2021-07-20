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羅東及冬山幼兒園畢業典禮改線上 專車分送「幸福箱」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山鄉公所改裝畢業專車，把「幸福箱」禮物送到學童的家中。圖／鄉公所提供
冬山鄉公所改裝畢業專車，把「幸福箱」禮物送到學童的家中。圖／鄉公所提供

因疫情緣故，宜蘭羅東鎮立幼兒園及冬山鄉立幼兒園畢業典禮，今天改以線上直播舉行。羅東鎮長吳秋齡說，「順境要感恩，逆境要善解」，祝福畢業生堅持勇敢、夢想啟航；冬山鄉公所把幼童專車改為「畢業禮物幸福專車」，載著幸福箱送到每位學童家中，留下美好回憶。

以前當過老師的羅東鎮長吳秋齡，對於身為職業婦女與為人母的兩難，感同深受，她說，孩子成長過程中許多重要活動，常因工作關係而缺席，今年鎮立幼兒園黃詩茹老師的兒子邱睿辰小朋友也是畢業生，黃老師忙著為班上的畢業生送上祝福的同時，卻也惋惜著無法與孩子一同分享人生第一個畢業典禮的喜悅。

特別的是，羅東鎮立幼兒園把156名小朋友學習點滴，透過沙畫演譯成溫馨的紀念短片，連同為每位孩子製作的個人成長歷程影片，畢業證書、畢業禮物與客製化USB等，由各班老師親自送至每位畢業生的手中。

冬山鄉立幼兒園共有135名畢業幼童，今天直播畢業典禮，鄉長林峻輔與代表會主席黃強呈鳴笛啟航兩輛幸福專車，分成兩條路線，經由專車把「幸福箱」送到每位學童家中，裡面裝著特製精美的畢業證書及書包，還有老師精心錄製寶貝入學到畢業的學習活動影片光碟，滿滿的祝福全裝入幸福箱裡。

宜蘭冬山鄉長林峻輔替每位畢業的幼童製作精美畢業證書，是小朋友人生中的第一張畢業證書。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉長林峻輔替每位畢業的幼童製作精美畢業證書，是小朋友人生中的第一張畢業證書。圖／鄉公所提供
羅東鎮立幼兒園的學童畢業了，鎮長吳秋齡鼓勵孩子「順境要感恩、逆境要善解」，開心快樂成長。圖／鎮公所提供
羅東鎮立幼兒園的學童畢業了，鎮長吳秋齡鼓勵孩子「順境要感恩、逆境要善解」，開心快樂成長。圖／鎮公所提供

幼兒園 羅東 畢業典禮

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