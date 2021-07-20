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由110會考數學題型 探索111會考趨勢

聯合新聞網 / 力宇教育
一一○學年高中免試入學放榜，錄取率逾九成九創歷年新高。圖為今年國中會考。本報資料照片
一一○學年高中免試入學放榜，錄取率逾九成九創歷年新高。圖為今年國中會考。本報資料照片

今年是九年一貫課綱應試的最後一年，共26題選擇題，其中七、八年級的單元佔了近20題，而九年級範圍只有約5題，總題數與去年相同。此外，為了因應新課綱，此份試卷考題導向相當生活化，具有閱讀素養，連結具體情境和數學概念，顯示了新舊課綱即將正式轉換。整體而言，難易度屬中偏難，是一份非常具有鑑別度的試卷。

整份試卷的難易度可分成三段來討論：

第1～13題為基礎概念題，以單一數學知識的觀念為主，淺顯易答，需要計算的量較少，只要題目看懂，分數即可到手！考生大概一看題目就可知道如何切入解題。

第14～19題，難度稍微提升，探討的層面更為深入，必須真正了解此命題章節的核心並熟悉其概念。

第20～26題是較具有挑戰性的題目，探討的內容需要清楚、深入理解數學概念，並具有將生活情境或數學情境加以連結與轉化的能力，才能夠解出答案。

李熙老師認為最具難度的題目為選擇題第24題和第26題。第26題是幾何證明內心觀念與畢式定理連結的重點考題，老師在考前也預測三角形圖形性質為必考題，此題更是今年拉開同學分數重要的一關鍵題。

雖然這次會考是舊課綱的最後一屆，但若以計算題目為準備方向的同學，會和以觀念來了解題目的學習方式，在作答此份試卷時感覺上會差很多；而今年數學科的考題中，將會有3～4題是心測中心的命題老師們想要拉開分數成績高低的關鍵題目。

111年會考趨勢：強化素養導向

以這幾年教育會考的方向來說，不僅有評量重要概念的「學科基本題」，也有結合日常生活情境與學術探究情境的「生活情境題」。111年的教育會考題型將以歷屆會考試題形式為基礎框架進行微調整，不會突然大幅度改變，試卷中仍會維持一定比例評量重要核心學科基本的試題，但也會更強化「生活情境題」的設計，透過日常生活中真實情境的脈絡來命題，同時也會適度融入新課綱與跨領域的素材等相關議題，經由題目敘述的引導，讓考生經過思考、探索，理解課堂中所學內容與生活的相關性。

在這些生活情境的試題中，因為題幹或題目敘述中會提供較多的資訊，所以考生必須解讀題目資訊來探究相關議題。為避免部分篇幅較長的試題會增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍會維持難易適中。

而生活中的數學素養依然是數學科試卷命題的方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力，同時在數學情境中，也需要活用數學知識與概念來解題。

延伸資訊：

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