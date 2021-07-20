看到醫護被砍有感 新北雙峰國小自製卡片、影片獻祝福

疫情期間不少防疫人員守在第一線，新北雙峰國小最近發起「向抗疫勇士致敬送暖感恩計畫」，由孩子們自助卡片並手寫內容，送給警消、醫護等防疫人員。其中更有孩子們特地製作感恩影片，送給先前在雙和醫院被砍傷的護理師。

雙峰國小起初在輔導室綜合領域及社會課程中，透過新聞導讀，介紹各行各業甘苦談，引導出孩子們發起這次送暖感恩計畫。

孩子們送暖對象多元，從大家熟知的防疫人員包含警消、醫護，到檢疫、消毒、化學兵與口罩商，甚至中央、地方發言人都在送暖對象中。

雙和醫院先前發生醫護人員遭確診者砍傷，讓雙峰國小學生有感而發，四年丙班特地製作感恩影片跟照片給3名受傷的護理師。

學生陳宇翔說，醫護人員整天穿著厚重的防護衣真的很辛苦，還要避免被病毒感染，希望他們都能持續健康地工作。雙和醫院收到祝福後也回應感謝小朋友的善心。

除雙和醫院外，青潭派出所也把孩子的祝福分享到網路上，每張卡片都是孩子親手寫下對警方的感謝。輔導主任陳昱蓁表示，期許孩子們能用童真的筆觸傳達真誠祝福，相信這次感恩計畫能讓孩子們記得，雖然自己年紀小，但仍能為社會貢獻一分心力。 雙峰國小學生發起送暖感恩計畫，透過卡片、影片向站在前線的防疫人員送上感謝。圖／新北教育局提供

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