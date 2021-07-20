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會考策略大公開 台南海佃國中線上前進5A

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市安南區海佃國中舉辦「前進5A線上高峰會」，透過分享，達成會考5A目標。圖／擷取畫面
台南市安南區海佃國中舉辦「前進5A線上高峰會」，透過分享，達成會考5A目標。圖／擷取畫面

台南市安南區海佃國中為了讓學生的會考成績前進5A，昨舉辦「前進5A線上高峰會」，邀請上南一中、南女中的應屆畢業生分享學習心得，讓學弟妹也能達成5A目標。

海佃國中今年會考成績亮眼，錄取南一中、南女中人數比去年多，其中有班級錄取5人。導師曾旭維邀請4名會考成績5A的學生汪育賢、徐振庭、吳宜真、林筠芝，以線上直播方式，分享學習經驗。

林筠芝利用PPT分享自己如何做到時間有效管理，甚至逗趣地提到自己如何抵擋3C誘惑。數理強棒徐振庭提醒學弟妹在數理科上弄懂每單元的基本概念很重要，並且善用錯題檢視自己不懂的地方。筆記功力一流的吳宜真，強調統整、歸納整理文史科重點的技巧。

會考大黑馬汪育賢，提到自己4次複習考都未達標，甚至在最後1次複習考只有1A4B++，但他不氣餒，調整自己步伐，終在會考達成目標，要學弟妹不要灰心，更要保持信心。

有學弟妹詢問如何有效提升5科的戰鬥力，吳宜真說，每日計畫之中都要複習到5科；有人問到如何加強英聽，汪育賢說，平日英聽考試中會練習聽寫，有效幫助自己記下內容。

有學弟妹問如何做好時間分配，林筠芝分享自己的經驗，計畫分周計畫、月計畫，周末可以是緩衝時間，補自己未完成的計畫；到了接近會考時，建議配合會考考程排定同樣科目複習讓自己更有真實感。

會考 南一中 英聽

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