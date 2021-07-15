屏東青少年發起「有話書信說」寫信給一年後的你我他

全台三級警戒，學校停課，畢業生們來不及跟同學、師長們道別，畢業典禮取消，屏東縣一群應屆高中職畢業生們發起「有話書信說」，學生設計兩款主題明信片，分別為畢業生「寫信寄給一年後你我他」，與「受疫情影響的你和我」，只要線上填寫表單與信件內容後，會由專人協助謄寫寄出，感受手寫的溫度。

發起活動有7名學生，活動總召、中山工商觀光科林子誠，也是屏東縣兒少代表之一，他說，原本要舉辦非制式畢業派對，但因疫情加劇，不得不取消實體，從原本活動方案，找出能夠線上參與，發起「有話書信說」。

「你們好嗎？」林子誠說，活動設計兩個主題，專屬畢業生主題「寫信給一年後的你我他」，活動會在一年後將明信片寄出；另外主題邀請大家一同參與，寫信給「受疫情影響的你」，任何人都可以參與，寫信給朋友、老師等，表達出對他們的想念與關心。

屏榮高中三年級生鄧少鈞說，活動會由專人協助謄寫卡片內容，年輕人很少拿筆寫字，大多用通訊軟體傳訊息，透過寫字，讓對方感受到當下心情。潮州高中應屆畢業生洪珮芸說，籌備活動過程，學會解決問題，吸取養分。

屏縣青少年中心社工鄭祥輝說，青少年們的創意發想，適時陪伴協助，也歡迎大家一同響應，活動即日起到8月5日，在疫情期間傳遞溫暖與關懷。投稿方式：https://reurl.cc/pgYENe 屏東縣一群高中職應屆畢業生發起「有話書信說」，邀請應屆高中職畢業生「寫信寄給一年後你我他」、與社會大眾寫下「受疫情影響的你和我」，線上填寫表單與信件，會由專人謄寫寄出，感受手寫的溫度。記者劉星君／攝影 屏東縣一群高中職應屆畢業生發起「有話書信說」，邀請應屆高中職畢業生「寫信寄給一年後你我他」、與社會大眾寫下「受疫情影響的你和我」，線上填寫表單與信件，會由專人謄寫寄出，感受手寫的溫度。記者劉星君／攝影

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