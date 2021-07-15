聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東青少年發起「有話書信說」寫信給一年後的你我他
全台三級警戒，學校停課，畢業生們來不及跟同學、師長們道別，畢業典禮取消，屏東縣一群應屆高中職畢業生們發起「有話書信說」，學生設計兩款主題明信片，分別為畢業生「寫信寄給一年後你我他」，與「受疫情影響的你和我」，只要線上填寫表單與信件內容後，會由專人協助謄寫寄出，感受手寫的溫度。
發起活動有7名學生，活動總召、中山工商觀光科林子誠，也是屏東縣兒少代表之一，他說，原本要舉辦非制式畢業派對，但因疫情加劇，不得不取消實體，從原本活動方案，找出能夠線上參與，發起「有話書信說」。
「你們好嗎？」林子誠說，活動設計兩個主題，專屬畢業生主題「寫信給一年後的你我他」，活動會在一年後將明信片寄出；另外主題邀請大家一同參與，寫信給「受疫情影響的你」，任何人都可以參與，寫信給朋友、老師等，表達出對他們的想念與關心。
屏榮高中三年級生鄧少鈞說，活動會由專人協助謄寫卡片內容，年輕人很少拿筆寫字，大多用通訊軟體傳訊息，透過寫字，讓對方感受到當下心情。潮州高中應屆畢業生洪珮芸說，籌備活動過程，學會解決問題，吸取養分。
屏縣青少年中心社工鄭祥輝說，青少年們的創意發想，適時陪伴協助，也歡迎大家一同響應，活動即日起到8月5日，在疫情期間傳遞溫暖與關懷。投稿方式：https://reurl.cc/pgYENe
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言