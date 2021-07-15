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愛迪克科技助校園抗疫 捐台南科大「銀離子水抗菌劑」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
愛迪克科技捐台南應用科大「銀離子水抗菌劑」。圖／校方提供
愛迪克科技捐台南應用科大「銀離子水抗菌劑」。圖／校方提供

生產電子級印刷油墨、薄膜按鍵開關等電子產品聞名的台灣在地廠商愛迪克科技，今天捐贈台南應用科大「銀離子水抗菌劑」，協助校園抗疫。

愛迪克科技總經理吳建璋、研發部協理許再發今天拜訪台南科大校長黃宗成，並捐贈該公司針對新冠病毒防疫自行開發用來回饋社會的「銀離子水抗菌劑」，業者強調經S G S標準驗證，銀離子水不像酒精容易揮發，噴灑後經過24小時都有99%的抗菌力，穩定性極高。

迪克科技1993年成立，官網介紹是專業研發生產電子級印刷油墨公司，成功開發出「全世界唯一親水性網版印刷導電油墨，此系列油墨在當今冷光產業中獲得廠商高度的認定和使用，並取得OSRAM發光粉在台灣唯一代理」。並由核心技術衍生出薄膜按鍵開關；電腦鍵盤；觸控螢幕；血糖測試片等電子相關產。

校方表示，愛迪克科是台南在地企業，因應疫情將企業化工物料應用在製作銀離子水抗菌劑，也希望藉此企業轉型來製造醫材相關物品。

業者表示，原本只捐贈給醫療院所，台南科大是公司捐贈校園防疫物資的第一所學校，透過捐贈抗疫物資，也希望未來能進一步互相交流。黃宗成感謝捐贈本校防疫物資，協助校園保護員工免受疫情影響，更能提供莘莘學子安全的防護與照顧，期許疫情過後能再相互交流，藉相關專業資源整合研發生產美容保健產品，如面膜、濕紙巾等用品。

愛迪克科技捐台南應用科大「銀離子水抗菌劑」。圖／校方提供
愛迪克科技捐台南應用科大「銀離子水抗菌劑」。圖／校方提供

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