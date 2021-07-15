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桃園小一新生增加1300人 這所偏鄉國小僅3新生報到

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年小一人數預計有2萬3千多人，較去年增加1300多人，桃園市教育局特別拍攝「小桃子上學趣」影片，讓小一新生開學前藉由影片，學習注音符號、英文字母以及健康體操。圖／桃園市教育局提供
桃園市今年小一人數預計有2萬3千多人，較去年增加1300多人，桃園市教育局特別拍攝「小桃子上學趣」影片，讓小一新生開學前藉由影片，學習注音符號、英文字母以及健康體操。圖／桃園市教育局提供

桃園市小一新生完成報到，今年小一人數預計有2萬3000多人，較去年增加1300多人、約6%。暑假過後即將入學，為讓小一新生及家長做好入學準備，桃園市教育局也特別拍攝「小桃子上學趣」影片，讓小一新生開學前藉由影片，學習注音符號、英文字母以及健康體操。

市府教育局國小教育科長沈可點表示，目前小一新生應報到學生人數為2萬3121人，較去年核定新生2萬1807人增加1300多位，最多新生的學校是桃園區中山國小，人數為497人，招收18班；全市最迷你的學校為復興區光華國小，預估總學生數為18人。全市預估班級數達到5005班，相較109學年度增加68班。

光華國小校長李中正表示，去年小一新生只有2人，今年有3名幼兒園畢業學童順利完成小一報到，由於部落工作機會較少，有些家長會帶著孩子到外地，如果部落產業問題無法解決，招生問題會一再發生。

南崁國小校長黃從孝表示，小一新生和家長開學後，即將面臨因學習環境轉變帶來的各項挑戰，因此特別以兒童節目製作方式，讓孩子從遊戲中學習，從影片中熟悉學校環境。

教育局表示，「小桃子上學趣」將放置於教育局國小教育科YouTube頻道以及桃園市國教輔導團網站。觀看影片的小朋友可以在影片底下留下心得或闖關答案，9月底將抽出10位幸運小朋友獲得小桃子玩偶，得獎名單將公告於南崁國小臉書粉絲專頁。

桃園 教育局

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