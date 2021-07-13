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台南安平國中4對雙胞胎 免試入學亮眼寫歷史

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平國中應屆畢業生雙胞胎兄弟莊宗祐（左）、莊宗傑（右）多才多藝，是學校劍獅鼓隊的大台柱。圖／安平國中提供
台南市安平國中應屆畢業生雙胞胎兄弟莊宗祐（左）、莊宗傑（右）多才多藝，是學校劍獅鼓隊的大台柱。圖／安平國中提供

台南市安平國中應屆畢業生有4對雙胞胎，高中免試入學放榜，均表現亮眼，有2對上台南一中，1對上台南二中，另1對分別錄取家齊餐飲管理科及台南高商觀光事業科。

安平國中校長郭憲璋表示，應屆畢業生成績亮眼，有近180人錄取第1、2志願高中及職校，近7成的學生錄取國立高中職、五專。最特別的是，今年有4對雙胞胎兄弟，其中鄭伯軒、鄭伯脩都錄取台南一中﹐鄭伯軒更以5A++、作文六級分成為全校榜首。

鄭柏軒和鄭柏脩是異卵雙胞胎兄弟，母親是永華國小教師，因家住安平國中附近，就近就讀，並分至不同班級學習。柏軒說，這樣的好處是可擴大朋友與生活圈，學習更沒有壓力。

兩兄弟喜愛閱讀，柏軒是校內作文常勝軍，柏脩則擅長國語演講，柏脩說，圖書館裡有關東野圭吾的小說他都看過一遍；柏軒最喜歡國文，愛看武俠小說，但兩人的目標都是進入台南一中的數理資優班。

邱柏凱、邱柏勛的成績也十分優異﹐均錄取台南一中。曾廉仁和曾禹翔兄弟也以第1志願錄取台南二中。就讀同班的莊宗祐、莊宗傑兄弟，多才多藝，父親是警察，兩兄弟興趣相仿，不僅都是安平國中劍獅鼓隊的大台柱，也很有舞蹈天分，一起錄取南應大7年一貫制的舞蹈系。不過，後來因為更喜歡餐旅相關職群，哥哥宗傑選擇以特色招生甄選進入家齊餐飲管理科，而弟弟宗祐則是以免試入學錄取台南高商觀光事業科；兩兄弟雖然從出生之後首度不同校，但也是朝著相同的喜好與志向前進。

南一中 雙胞胎 免試入學

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