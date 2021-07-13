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台南狀元生上台南女中 從音樂找到調整學習腳步的方法
台南市安順國中應屆畢業生謝意苹，國中會考以5A++、作文滿級分上台南女中，也是該校近年來首位台南考區狀元。她表示，參加校內國樂團，利用音樂調節情緒，紓解課業壓力，是她能考高分的重要原因之一。
安順國中校長蔡宗憲表示，謝意苹是該校近年來首位會考成績A++、作文滿級分的學生，日前特別贈送她琉璃紀念品。謝意苹的父親談到意萍的學習歷程，特別感謝學校設有管樂團，因意萍有參加管樂團，也時常有演奏、比賽的機會，而能利用音樂來調解學習壓力，並且對校內多元學習大表肯定。
謝意苹也說，因學會法國號樂器，音樂成了她重要的興趣，每當讀書累了，或是心情煩夢，就會藉由音樂來調適心情、紓解壓力，也使她在學習上更有動力與成效，這次能考出好成績，用音樂來調自己是重要因素。
蔡宗憲說，成績好的學生，對自己的要求高，但輸贏常取決於自己對壓力的調解；，謝意苹在國中就找到調整學習腳步的方法，相信高中會有更好表現。他說，謝意苹多才多藝，這學年度參加台南市音樂比賽銅管五重奏獲特優；之前也曾參加全市國語文競賽，獲得國語文演說組優勝，展現多元學習能力。
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