北辰小學國父銅像罩太空梭 校方釋疑：校園改造中

雲林縣北港鎮北辰國小近日成為網路熱搜關鍵字，一夕爆紅的原因原來是校門口前的國父銅像外頭頂著太空梭造型、只露出面部，引起路過民眾好奇注目，甚至在網路社群發文，不少網友留言回應「造型奇葩」，但更多網友大讚學校很有創意；校長陳明誌說，學校為了附幼招生搭配外太空主題改造環境，希望讓社區、家長及學生感受到不同氛圍，目前還在建造階段，預計開學前會完工，請大家拭目以待。

有網友在網路上發文，日前偶然經過北辰國小發現「學校怎麼變得不一樣了？」發現校門前除有馬賽克拼貼裝置，進校門後更有一艘太空梭，問道「難道印象中的國父銅像在裡面？」果不其然從太空梭上方的透明隔板望進去，國父銅像矗立在原本位置，只是從原本的黑色漆上了銅色，明亮度提升許多。

網友們熱烈討論，直呼學校太有創意，也有人不免擔憂「晚上會不會嚇到人？」校長陳明誌今天解惑，這些一系列的外太空造型，是搭配學校新學年度新設的服設幼兒園招生所製，共投入700多萬元打造，包括遊樂器材、幼兒園教室等。

陳明誌說，這次以保留原建物為原則做外型改造，下一階段改造重點是老校友捐贈的時鐘準備做火箭造型，傳達室興建後也將打造成太空造型，另校內洗手台、廁所和教室外牆等用馬賽克拼貼、彩繪呈現，打造共融學習環境。

陳明誌表示，學校附幼前身是非營利幼兒園，而校本課程為資訊教育，幼兒園109學年度遇招標問題改為附設幼兒園，師長們集思廣益融入外太空主題，讓學生沈浸式教育，也把校園環境變得更活潑。

陳明誌說，網友看到的太空梭還是半成品，接下來圓形底座完成後，會繞圈製作9大行星柱，整區美化後，太空梭背面開放讓學生彩繪，把這座主要意象變成另一種裝置藝術；所有環境設施開學前就會完成，而傳達室預計年底完成。

而這一系列的外太空造景是出自家長委員也是校友的李瑋騰之手，「要讓母校美美的！」李瑋騰開心地說，光主意象太空梭設計加製作就耗時2個多月，以不銹鋼材質打造，重量一噸多，完工後還出動吊車吊掛。

陳明誌表示，附幼的3間教室北辰一、二、三號，分別給幼幼及中大混齡孩童使用，教室環境現已完工，設備也進駐完成，吸引不少家長及孩子報名就讀，其中幼幼班招滿16生，混齡班目前已招收34生，尚有名額，有興趣了解的家長可向學校（05）7832153諮詢。 雲林北港北辰國小附幼教室內的廁所貼上外太空壁紙，連小細節也特別用心。記者陳苡葳／攝影 雲林北港北辰國小校門口前的太空梭其實只是半成品，全景還未完工，且因國父銅像包覆在內，網友才會感覺「畫面好像怪怪的」。圖／校方提供 雲林北港北辰國小教室外牆布置外太空造景，發揮校本課程資訊教育的目的，讓小朋友沈浸式學習。記者陳苡葳／攝影 雲林北港北辰國小因校園國父銅像被太空梭包覆，被路過網友上網發文，一系爆紅成為熱搜關鍵字。記者陳苡葳／攝影 雲林北港北辰國小老校友捐贈的時鐘將做火箭造型。記者陳苡葳／攝影 雲林北港北辰國小附幼共3間教室北辰一、二、三號，分別給幼幼及中大混齡孩童使用，教室環境現已完工，設備也進駐完成。記者陳苡葳／攝影 雲林北港北辰國小老校友捐贈的時鐘將做火箭造型。記者陳苡葳／攝影

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