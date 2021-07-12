高雄福誠高中300師自製影片 感謝防疫護國英雄

三級警戒近兩個月，防疫第一線辛苦不言可喻，高市福誠高中教官室與自治幹部社團發起「為防疫英雄加油」活動，號召300名師生寫卡片、拍影片感謝防疫人員的付出，替這些「英雄們」加油打氣。

福誠高中校長蘇清山表示，國內疫情因為有國軍、警消與醫護人員付出，讓疫情不致擴大，因此學校教官呂權益、黃俊傑發動校內師生，將300份作品，濃縮剪輯為5分鐘的影片，向第一線的「護國英雄」表達滿滿的愛與感謝。

教官呂權益曾在八軍團砲指部承辦防災業務，八八風災時與部隊一同到旗山、茂林災區救災，對國軍這次投入各項防疫勤務，更能感同身受。

擔任自治幹部隊長的高二李姓學生說，雖然他只是學生，但藉由活動表達對防疫人員感謝，覺得非常棒。自治幹部中隊長國二梁同學說，防疫人員冒著被感染的風險，無論疫情多麼嚴峻都堅守崗位，是大家最好的榜樣。

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