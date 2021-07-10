合拍「光復青春」MV 號召北一女校友共同修復光復樓
北一女中校園內的古蹟光復樓建造88年，建築與設備十分老舊，光是修復經費就高達近1.4億，雖獲北市府與文化部預算，但仍不足，為了促成古蹟修復計畫，多名校友合力完成「光復青春」公益MV，也於今日首播，明天也會舉行線上開工祈福儀式，希望可以號召全球校友出錢出力，諸多校友熱心捐輸下，已於去年補足700多萬元的資金缺口。
北一女校友會前任會長陳怡芬與知名民歌手王海玲共同發起製作「光復青春」公益MV（ https://youtu.be/zq-saAkBA6M ），集結流行音樂界校友的力量，透過MV向全球校友傳遞光復樓將整修重生消息，並以跨世代北一女校友的歌聲，表達對光復樓的懷念，為光復樓整修工程祈求順利。
光復青春從作曲、作詞、演唱、演出、拍攝到剪輯，皆由北一女校友進行，透過娛樂界熱心校友穿針引線，邀集王海玲、丁曉雯、任家萱、曾沛慈、李宣榕等流行音樂界校友，再加上去年剛從北一女畢業的陳少迪與陳芝緗，參與演唱或擔綱MV演出。
「其實北一女的學生不只會念書，也很活潑」MV製作人王海玲表示，光復青春是北一女不同世代校友齊心投入的成果，也首度透過專業展現北一女校友在流行音樂界的實力，顛覆了社會傳統印象，有不少人在流行音樂領域綻放光芒，這次參與MV的校友對於能以自身專長義務奉獻回饋母校，都深感榮幸。
北一女校友會前會長陳怡芬說，北一女的傳統是高三教室一律安排在光復樓，每名小綠綠的青春都曾在光復樓停駐，充滿升學壓力的高三生活總與光復樓長相左右，因此光復樓是小綠綠的集體記憶，此一修復計畫意義非凡。
北一女校友會會長吳素秋指出，光復樓係日據時代古蹟，建築深具空間美學特色，如長廊、綠色窗櫺等，樓舍透過許多細節營造出靜謐優雅的人文氛圍，孕育無數卓越女性人才。然而正因如此，整修工程相當複雜，幸有多名建築、景觀及設計專家校友參與光復樓修復工程專案，在規劃階段提供建議，並協助後續的空間營建等。
除了光復樓古蹟修復基礎工程，尚有許多項目待完成，如採購設備提升光復樓數位化與現代化能量、規劃光復樓古蹟展示廳、設計樓舍內外景觀等，仍需投入大量資金，北一女校友會今天宣布，將啟動「北一女光復樓古蹟修復及再利用工程」募款專案，一起出錢出力守護光復樓，落實北一女永續發展，為高等教育奉獻心力。
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