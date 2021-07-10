合拍「光復青春」MV 號召北一女校友共同修復光復樓

北一女中校園內的古蹟光復樓建造88年，建築與設備十分老舊，光是修復經費就高達近1.4億，雖獲北市府與文化部預算，但仍不足，為了促成古蹟修復計畫，多名校友合力完成「光復青春」公益MV，也於今日首播，明天也會舉行線上開工祈福儀式，希望可以號召全球校友出錢出力，諸多校友熱心捐輸下，已於去年補足700多萬元的資金缺口。

北一女校友會前任會長陳怡芬與知名民歌手王海玲共同發起製作「光復青春」公益MV（ https://youtu.be/zq-saAkBA6M ），集結流行音樂界校友的力量，透過MV向全球校友傳遞光復樓將整修重生消息，並以跨世代北一女校友的歌聲，表達對光復樓的懷念，為光復樓整修工程祈求順利。

光復青春從作曲、作詞、演唱、演出、拍攝到剪輯，皆由北一女校友進行，透過娛樂界熱心校友穿針引線，邀集王海玲、丁曉雯、任家萱、曾沛慈、李宣榕等流行音樂界校友，再加上去年剛從北一女畢業的陳少迪與陳芝緗，參與演唱或擔綱MV演出。

「其實北一女的學生不只會念書，也很活潑」MV製作人王海玲表示，光復青春是北一女不同世代校友齊心投入的成果，也首度透過專業展現北一女校友在流行音樂界的實力，顛覆了社會傳統印象，有不少人在流行音樂領域綻放光芒，這次參與MV的校友對於能以自身專長義務奉獻回饋母校，都深感榮幸。

北一女校友會前會長陳怡芬說，北一女的傳統是高三教室一律安排在光復樓，每名小綠綠的青春都曾在光復樓停駐，充滿升學壓力的高三生活總與光復樓長相左右，因此光復樓是小綠綠的集體記憶，此一修復計畫意義非凡。

北一女校友會會長吳素秋指出，光復樓係日據時代古蹟，建築深具空間美學特色，如長廊、綠色窗櫺等，樓舍透過許多細節營造出靜謐優雅的人文氛圍，孕育無數卓越女性人才。然而正因如此，整修工程相當複雜，幸有多名建築、景觀及設計專家校友參與光復樓修復工程專案，在規劃階段提供建議，並協助後續的空間營建等。

除了光復樓古蹟修復基礎工程，尚有許多項目待完成，如採購設備提升光復樓數位化與現代化能量、規劃光復樓古蹟展示廳、設計樓舍內外景觀等，仍需投入大量資金，北一女校友會今天宣布，將啟動「北一女光復樓古蹟修復及再利用工程」募款專案，一起出錢出力守護光復樓，落實北一女永續發展，為高等教育奉獻心力。 北一女校友會前任會長陳怡芬與知名民歌手王海玲特別共同發起製作「光復青春」公益MV。圖／北一女校友會提供

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