家齊高中與日本學校線上交流 跨海對捐贈AZ表謝意

儘管世界疫情嚴峻，台南市家齊高中仍積極拓展國際交流機會，語文實驗班師生7日及今天上午，分別與兵庫縣須磨高校和東京神奈川多摩大學目黑高校線上視訊會議，進行台日跨文化交流。家齊學生全程以英文介紹台南「做16歲」成年禮、城市風光與校園特色；多摩大學學生介紹校區並分享疫情期間的校園生活。適逢日方捐贈台灣疫苗，家齊學生也製作感謝海報，跨海表達謝意。

家齊高中校長陳韻如在致詞時表示，家齊高中與日本廣島姐妹學校每年都有交流互訪，舞蹈班也曾獲邀至北海道祭典參與演出，這兩年因疫情影響而終止實體互訪，皆感相當遺憾。此次能透過線上交流活動，讓語文實驗班學生向日本同學介紹台南風土民情，也是為未來互訪做暖身。陳韻如也在線上帶領學生感謝日本政府慷慨捐贈AZ疫苗，協助台灣度過疫情衝擊。

多摩大學國際交流課主任鄭文琪是台灣人，去年本欲推薦多摩大學生到家齊高中實習，後因疫情取消。今年透過網路重啟交流，不僅安排目黑高校學生與家齊學生1對1交流，還安排多摩大學生擔任助教，在線上的分組討論室，適時引導台日雙方學生分享暑假計畫、青少年流行次文化等，學生交流熱絡，欲罷不能。

鄭文琪也在會後，透過郵件向陳韻如及英文班的老師表達謝意，也謝謝語文班學生精彩的簡報，希望能早日到台南拜訪。她說，交流中看到學生間都談得很開心，甚至結束時有人還依依不捨。最後同學們感謝日本政府捐贈疫苗的部分，他們都很感動。「其實我們心裏也不曾忘記，2011大地震時台灣人相挺日本的情誼。這次的交流活動，不但促進了彼此的理解，也給了學生們練習溝通的好機會。」

家齊高中圖書館也透過兵庫縣國際交流協會媒合，7日與須磨學園進行線上交流，須磨學園負責國際交流的美籍教師大衛表示，學生們興奮地展現以英文溝通表達的需求，激發語言學習的動能，未來將持續透過線上平台，與家齊高中進行課程交流。 台南市家齊高中今天與東京神奈川多摩大學目黑高校線上視訊會議，進行台日跨文化交流。圖／擷取畫面

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