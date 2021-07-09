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畢業不捨離開 嘉北國小2畢業生每天回母校協助資源回收

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市嘉北國小體育班學生蘇景利、蘇昱慈，經常利用時間回母校協助資源回收。記者卜敏正／翻攝
嘉義市嘉北國小體育班學生蘇景利、蘇昱慈，經常利用時間回母校協助資源回收。記者卜敏正／翻攝

嘉義市嘉北國小體育班學生蘇景利、蘇昱慈日前返校領畢業證書，見教室回收物太多、人手不足， 主動協助清理後，自此每天安排時間回母校協助資源回收，謙稱到資源回收室幫忙就像回學校上學，校方稱讚二人不僅體能好，也是品德優異、文武兼備的優質學生。

嘉北國小校長趙季薇表示，蘇景利在嘉北國小是跆拳道專長，曾代表嘉義市獲得全國跆拳道比賽第一名；蘇昱慈是嘉義市羽球女童單打比賽冠軍，並曾代表嘉義市獲得全國壘球擲遠第6名佳績，二人學業優秀、運動比賽成績亮眼，為保持體能、避免群聚，每天清晨5點在住家附近慢跑、自主練習，更難得的是默默行善、品格端正的表現。

蘇景利說，來學校幫忙處理資源回收物，也能訓練體能、利人利已；蘇昱慈也說，今年因為疫情沒有實體畢業典禮，突然就畢業離開校園、很捨不得，但每天有機會在資源回收室幫忙，就好像回學校上學，覺得很開心。

趙季薇說，嘉北孩子都謙和有禮，更難能可貴的是，孩子們處世態度主動積極，疫情前假日有幼童在校園玩耍，丟棄的礫石在車道上，蘇景利、蘇昱慈或其他同學發現，都會將礫石打掃清係，他們默默付出行為經學校旁居民告知，大家才知道孩子們行善不欲人知善行。

她說， 這群學生的優質表現，代表嘉北體育班不僅培育體能優越學童，也重視學業成績、品德教育，是文武兼備的體育班。

嘉義市嘉北國小體育班學生蘇景利(左)、蘇昱慈，每天上午回母校協助資源回收。記者卜敏正／翻攝
嘉義市嘉北國小體育班學生蘇景利(左)、蘇昱慈，每天上午回母校協助資源回收。記者卜敏正／翻攝

嘉義 資源回收 體育

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