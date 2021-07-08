我是攻擊手！台南女中排球好手做足功夫上陽明交通大學

台南女中應屆畢業生陳柏瑄是排球好手，從國中畢業就投入排球練習，目標對准高三能以體育績優生申請入學，憑著努力練習，加上學科也顧到，錄取陽明交通大學傳播與科技學系，是許多愛運動孩子學習的好榜樣。

陳柏瑄說，父母都喜歡打排球，自小常看他們打球，但自己沒打，國中畢業後考上台南女中，因愛打排球的哥哥也是以體育績優生申請上陽明交通大學資工系，因自己也愛運動，受到影響，也規畫能以體育績優生的方式申請大學。

因此，升高一暑假開始打排球，由父親指導打排球各項正確的基本動作，也因為打球關係，父女間更有話題；雖然也常會有意見相左的時候，甚至吵架，但愈吵愈有溝通，親子關係愈好，也是人生中最大收穫。

陳柏瑄表示，自己未加入排球隊前，比較會站在自己的立場看事情，但加入球隊後，因球隊是要追求勝利，並達到目標，也培養自己更懂得團隊合作，並且要對球隊負責的努力與拚戰觀念。不過，高一時因天氣熱又打球，全身大汗，練習過程相當辛苦，也曾有不願練的想法，但有哥哥為榜樣，還是堅持下去。

要以體育資優生申請學校，不只是球打得好，更要認真讀書，在競爭者眾的情勢下才能爭取到更大優勢。而每所大學球隊會視畢業球員所擔任的角色，來做為欲收取新生的參考，因此，申請前必須先探聽。她在南女排球隊擔任攻擊手，在申請前就從大專院校排球賽的轉播賽事中，獲知有哪些球員要畢業，也讓自己有目標並做好準備。

陳柏瑄說，自己喜歡與影視相關的領域，上了陽明交通大學傳播與科技學系後，除了繼續打排球，就是努力讀書。台南女中教務主任胡瑞原說，之前也有校友以體育績優生申請上清大電機，這名學生也很擔心，是否忙著打球也能顧好學業，結果這名學生除了球打得好，課業成績也是名列前茅，因此，只要努力，世界無難事。

商品推薦