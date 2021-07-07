開學後不哭哭 家長在家這樣做 孩子更快銜接幼兒園生活

信誼基金會「信誼親子學堂」即日起周一到周五，天天為2至7歲幼兒，安排一日學習計畫，每日精選故事、兒歌、遊戲，陪寶貝開心過暑假。另外，也準備三千本《您的孩子在幼兒園學些什麼？》特刊，供免費索取。家長可藉此參考幼兒園的作息安排，運用在居家作息中，幫助孩子順利銜接新生活。

一日學習計畫怎麼做？信誼建議，早上可以先讓孩子大聲唱兒歌，跟著兒歌唱唱跳跳，讓孩子透過音韻和律動，練習用肢體表達和溝通，學習和身體對話；接著幫孩子下載塗鴉益智遊戲，運筆練習、塗鴉、想像遊戲、讓孩子動手、動腦玩創意。

中午用餐前後的準備和收拾，能培養孩子負責準備、收拾和整理的好習慣。午睡後，先跟著豆豆一起跳律動，扭扭屁股、動動手腳，活力滿滿做體操，舒展身心，強健體能提高免疫力。做完體操一起聽故事，包括保健故事和涵養孩子思考力的動畫故事，以及方念華、鄭凱云、阿松等每天一位名人，為孩子說一本好聽好看的繪本故事，跟悶壞的心情大聲說拜拜。

吃過晚飯，再安排一段親子時光，看本書、說個故事、玩個遊戲、唱首兒歌，分享白天孩子自主學習的經驗，一起進行睡前儀式，讓這一天快樂、穩定的學習，完美的畫下句點。

信誼基金會董事長張杏如說，不要小看日常作息，每一天的生活經驗，都是幼兒學習知識、技能和態度的機會；每一種作息活動，都可以讓孩子有所學習和成長。

另外，為了幫助家長重視家庭教育與幼兒園所的學習銜接。信誼基金會邀請鄭同僚、林佩蓉、王宗騰、林玫君、盧明、陳娟娟等教授，以及資深幼兒園園長林意紅、鄭惠文等專家、學者分享觀點，，編纂《您的孩子在幼兒園學些什麼？》特刊免費送給家長和幼師。

信誼表示，特刊幫助大家認識幼兒園的教學，及幼兒階段孩子應著重發展的能力和涵養，助家長參考幼兒園的作息安排運用在居家作息中，也提醒家長面對不利的環境，更要好好生活，將這些挫折和壓力化做日後成長的養分。

幼兒園學習特刊《您的孩子在幼兒園學些什麼？》可上「信誼好好育兒網」網站登錄，三千本免費送，以上網登記先後為準，送完為止。特刊索取網址。

線上「信誼親子學堂」：https://bit.ly/3hKYzDk 圖／信誼基金會提供 一日作息參考表。圖／信誼基金會提供 來聽故事囉。圖／信誼基金會提供

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