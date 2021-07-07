【閱讀救學力三】寫作通血路 六級分信手拈來

今年國中會考國文寫作測驗題目「未成功的物品展覽會」，要學生寫下反思失敗的經驗，引發熱議。但全國20.2萬名考生中，寫作滿級分人數與「抱蛋」人數，雙雙創下近3年新高。有國文教師分析，考生若能讀懂圖文訊息，從生活周遭，或是生命經驗中取材，自然就能拿下高分。

近年會考寫作測驗，幾乎都不要求學生定題，僅提供一張複合式圖表，引導考生作答。根據台師大心測中心分析，今年考生取材範圍包含比賽失利、送不出去的卡片禮物、烹飪失敗的餐點，也有告白失敗的情書，年輕世代書寫當代生活面貌跟心情故事等，皆是閱卷老師的印象之作。

●三點訣竅／六級分作文不難寫

寫作能力要練得好，如同閱讀能力並非一蹴可幾。板橋高中國文老師官廷森就表示，寫作能力要長期培養，以下是他提出的寫作練習建議，鼓勵小六升國一的學生試試看。

官廷森說，第一個要注意的就是「立意取材」，但現代孩子沉浸在虛擬世界，閱讀較沒耐心，習慣匆促下筆，就算結構完整，那也是枉然。

他解釋，六級分就是取材得當、文章通順，而且用字精美恰到好處；三級分的文章取材就常被評為「不甚適當」，換言之就是離題、觀點單一，因此題材選擇相當重要。

選好題材後，官廷森表示，第二項要點就是「結構組織」。他提到，有些孩子不懂得長話短說，以至於作答時間到了，還在描摹事物，來不及寫到體悟。

他以今年會考題目「未成功的物品展覽會」為例，題目要你放入展覽品進去，希望考你描摹物品的能力，情感上有什麼體悟跟感受力，換句話說，就是要你寫出「一次挫敗的經驗」與「我最珍視的紀念品」。

拿六級分的第三個關鍵就是「用字遣詞」。早期有不少教師建議學生多記成語與名言佳句，但官廷森點出，若從歷年範文來看，很多優秀作品幾乎沒有使用成語，重點都在「行文通暢又真實」，若用了名言成語卻讓整篇文章言詞不通，恐怕只是弄巧成拙。他強調，作文的本質在於「溝通」，千萬別學著老成。

●錯誤示範／統統想寫 卻不深入

苗栗縣烏眉國中校長林孟君曾擔任國中會考寫作解題老師。去年會考作文「我想開設這樣的一家店」，林孟君以一篇三級分文章，說明學生常犯錯誤。

她說，這位學生想開一間腳踏車店，審題確實審對了，但他還想複合式經營，賣美食、飲品，與車友建立關係，動機、描繪、期待確實全寫了，但都「只是大概提一下」，文章結構不完整，未完全符合題目意旨，因此只拿了基本分。

●吸睛之作／同心畫圓 深入切題

今年心測中心公布的十篇會考滿級分的範文中，有考生以「腰帶」為展品，闡述參加武術比賽時，因虛榮而繫上華美卻不利於兵器操作的絲綢腰帶，導致比賽挫敗，藉著反思自身的挫敗經驗，帶出「虛榮」的人生體悟，獲得閱卷老師青睞。

針對這類寫作手法，官廷森以「同心圓」概念進一步說明。他說，從題材延伸出去的枝節要能彼此融合，「想寫媽媽的好，不能只講媽媽照顧你，而是從照顧的細節，去細緻的刻寫」。

去年會考作文題目「我想開設一間這樣的店」，其中一篇六級分範文以「小農的蔬果市集」為商店主題，也藉「同心圓」手法帶出不同層面的思考。

閱卷老師分析，考生先是闡述個人的經營理念、對現有農作產銷模式提出批判，並抒發個人對小農艱困營生的不捨心情，進一步帶出創設「小農市集」的願景，並闡述說明應重新思索土地、作物與人之間的關係，把開店放在個人、他人與社會的層次反覆探究，凸顯文章主旨。

●如何布局／情意知性 寫法有異

至於寫作篇幅如何布局？林孟君也不諱言，教學現場常談「四級分400字、五級分500字、六級分600字」，基本款一定要分四段，頭尾佔三分之一、中間鋪成佔三分之二，讓篇幅恰到好處，才能完整表述。

聯合報寫作教室講師吳俊麟將文章分類為「情意文」與「知性文」。情意文重點在於描寫當下的景色，透過「鏡框式」手法，回想過去跟某時、某物的互動，帶出情思轉折，最後兩段回到現在的景色。

若是書寫「知性文」，則要帶出討論議題的「現象」，透過動態視覺摹寫來描繪現象、情景，第二段則帶出相關案例，第三段分析案例，末段體悟再回扣議題本身。

●一個妙招／為生活照寫小短文

長期在教學現場觀察的吳俊麟發現，剛升國中的學生，常是知道要寫什麼，但卻沒辦法把文章寫長、寫廣。

他建議，學生可試著整理自己的故事罐頭，舉凡家鄉、親友、景物、寵物、文化活動，或是曾學習過的技能興趣，可利用樹狀圖或九宮格，列出5到10個印象深刻的點，進而發展成一篇長文。

吳俊麟也提了個小妙招：不喜歡寫作，或一聽到寫作就抵抗的同學，可先嘗試拍照或拍短片，再替這些畫面寫下小短文，利用譬喻法與判斷句描繪日常生活，累積題材也抒發自己觀點。

●一個補強／看報增加觀點視野

國中學生也不過就僅有10多年的「生活歷練」，若想破頭還是寫不出來，有專家就說，那也可從社會議題來取材。

林孟君長期在學校推動《好讀周報》，她認為，報紙能讓孩子有不同觀點跟視野，帶領孩子一起整理觀點後，也可內化成孩子的觀點，而不是「教」他論點，如此一來，孩子寫作時，就能輕鬆提出見解跟主張。

●一套規畫／基礎練好 以戰養戰

想在國中三年訓練寫作，台中市居仁國中國文教師李孟儒也規畫一套做法。他說，國一就教基礎、衝字數；國二有投稿機會就參加，比方《好讀周報》的徵稿、聯合盃作文比賽，以戰養戰；國三練議題，可進一步分析報章新聞內容，書寫自身觀點。

李孟儒也示警，作文是六年的長期抗戰，現在不做，以後會後悔，若國中就放棄作文，高中國文勢必會拉不到頂標。

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有國文教師分析，考生若能讀懂圖文訊息，從生活周遭，或是生命經驗中取材，自然就能拿下高分。製表／趙宥寧 已舉辦14屆的聯合盃作文大賽，是培養寫作實戰能力的好地方。圖／本報資料照片 《好讀周報》影音圖擊隊鼓勵學生針對時事發表看法，長期投稿可訓練看事觀點。圖／聯合報教育事業部提供 國中生生活歷練有限，專家建議也可從社會議題來取材。圖／聯合報教育事業部提供

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