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【閱讀救學力二】升國中暑假 這些能力別忘超前部署

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年暑期實體活動也幾乎停擺，但小六銜接國一將面臨升學壓力，多名教師皆建議，國一新鮮人應該要先「超前部署」，但不是針對學科，而是針對「閱讀」。製表／趙宥寧
今年暑期實體活動也幾乎停擺，但小六銜接國一將面臨升學壓力，多名教師皆建議，國一新鮮人應該要先「超前部署」，但不是針對學科，而是針對「閱讀」。製表／趙宥寧

全國疫情三級警戒，各級學校自5月下旬停課至暑假，全面改採線上教學，不少學生也從一開始頗有新鮮感，到後期有些鬆懈不耐，今年暑期實體活動也幾乎停擺，但小六銜接國一將面臨升學壓力，多名教師皆建議，國一新鮮人應該要先「超前部署」，但不是針對學科，而是針對「閱讀」。

●先收心／要上國中 不能只是玩

國中教育會考上路已經第八年，台中市居仁國中教師李孟儒就近觀察學生，他說，不少小六生會虛擲暑假，但也不是要求一定要將孩子時間填滿，而是孩子的「心態」，若沒展現對未來的準備，只是無限玩樂，恐影響未來3年發展。

●多閱讀／探險心情 來擴充新知

也有教師認為不用「提前學習」，但也不是讓時間白度。台中教育大學語教系助理教授高敬堯表示，學生準備適應新環境，暑假確實不用逼太緊，但文化部、聯合報的聯合學苑、台北市立圖書館，都有開主題書單推薦國中生閱讀，學生可以抱著探險的心情，擴充自己的新知。

談到借書，李孟儒坦言，平常光問學生「有沒有市圖借書證？」一堆人說不見，或是沒有，甚至把辦借書證及開通線上帳號當成「國一寒假作業」，即使事先教學、示範，並告知家長，煩請家長配合，卻只有一半達成，另一半全是理由。

李孟儒認為，辦借書證、開通線上帳號沒有那麼難，而且學會「通閱」後，整個城市都是我的圖書館。

●學專注／持續使用 一生都受用

除了閱讀力，專注力、自主學習力的培養更是一生受用。作家顏擇雅也在臉書分享，人的專注力每天只有一點點，沒用就浪費掉。但如果每天持續使用，這一點點專注力就能加深、延長。又如籃球員在練球、鋼琴家在練琴，不只是練習一種技藝，也是在練習專注力。

國小自由學習，國中將要面臨升學壓力。高敬堯就說，國小教師會讓學生自由閱讀，培養閱讀興趣與動機；中學則會受到考試壓力，「閱讀」的目的性不太相同。但他仍建議，不要浪費時間預習，反而可以多閱讀課外書籍，或是科普文章，豐富知識涵養。

●新素養／把閱讀用在生活上

新課綱重視閱讀素養，透過閱讀尋找解決生活問題的能力，但今年暑假適逢疫情高峰，學生多數時刻關在家，能做的實踐著實有限，但也並非什麼事都不能做。台灣讀寫協會創會理事長陳欣希說，若整天宅在家，也可嘗試做料理，學生可參考食譜，並依照食譜步驟將美食做出來，過程中也可加入自己的配方或做法，再把這份食譜傳給另外一家人做做看。

陳欣希認為，「把閱讀的收穫用在生活」，學生實踐閱讀所學，也能感受到成就感，讓閱讀不只是紙上談兵。

閱讀與寫作常是一體兩面，具備閱讀力，往往在寫作能力也能大躍進。若想訓練缺乏動力的孩子寫作，陳欣希建議，這類孩子需要有人給予回饋，建議題目可跟居家生活相關，比如觀察家人，或是觀察一些生活瑣事，試著寓情寓理，也可藉由臉書、視訊分享寫作成果，聽取別人的建議。

聯合報寫作教室講師吳俊麟則建議，學生可透過拍照的方式進行練習。他說，拍照也是一種觀點的表現，照片出來會有遠景與近景，從這張照片也可以發展、布局一篇故事。

吳俊麟也提到，學生在家可讀報，或是閱讀文學作品。他分析，報紙的性質較軟，讀報後可讓學生練習文意整理，對寫作有幫助，頗具實用性；閱讀文學作品也不賴，可用來訓練孩子的閱讀穩定性。

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拍照也是一種觀點的表現，為照片寫短文也是寫作練習。圖為高雄旗津的彩虹教堂。圖／高雄市觀光局提供
拍照也是一種觀點的表現，為照片寫短文也是寫作練習。圖為高雄旗津的彩虹教堂。圖／高雄市觀光局提供
開通市圖借書證帳號，整個城市都是你的圖書館。圖／本報資料照片
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小六銜接國一將面臨升學壓力，國一新鮮人應該要先「超前部署」。圖／本報資料照片
小六銜接國一將面臨升學壓力，國一新鮮人應該要先「超前部署」。圖／本報資料照片
「把閱讀的收穫用在生活」，實踐所學就能讓閱讀有成就感。北市教育局舉辦「閱讀知識王」闖關賽，讓學生對著民眾介紹好書。圖／聯合報教育事業部提供
「把閱讀的收穫用在生活」，實踐所學就能讓閱讀有成就感。北市教育局舉辦「閱讀知識王」闖關賽，讓學生對著民眾介紹好書。圖／聯合報教育事業部提供

食譜 素養

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