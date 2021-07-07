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大賽常勝軍上中正機械系 他分享：堅持喜歡的事最重要

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市瀛海中學應屆畢業生吳甫陞是機器人大賽常勝軍，以特殊選才上中正大學機械系。圖／吳甫陞提供
台南市瀛海中學應屆畢業生吳甫陞是機器人大賽常勝軍，以特殊選才上中正大學機械系。圖／吳甫陞提供

台南市瀛海中學應屆畢業生吳甫陞從小學就投入機器人組裝，上了國高中後進行程式設計，參加國內外多項大賽，都頻拿冠軍，以特殊選才錄取中正大學機械系。他認為，書不一定要讀到最好，找1件自己喜歡的事，認真並堅持地做最重要。

吳甫陞說，因父親在大陸工作的關係，小一時在大陸一所實驗小學就讀，有接觸組裝積木的課程，而對機器人產生興趣。小二回到台南海佃國小就讀，玩樂高NXT可組合機器人，先自己摸索，後來由當時任教於南台科大電機系的謝銘原引領，進一步學習機器人組合以及感測器的運用，參加TIRC台灣智慧型機器人大賽，先後拿下第2、第1名。

也因為有興趣，更深入探索及學習，上了國中後結合海東國小組聯隊，2016年到日本參加RoboRAVE國際機器人競賽，拿了2個冠軍、1個第3，聯隊並到偏鄉服務。他說，國中期間聽了交大機械系教授吳宗信的經驗分享，更使自己對機器人的製作與開發產生憧憬，自己也結合物聯網設計，提出校園改善系統，獲得宏碁基金會舉辦的BeingLife 創作大賽佳作，更增添自己的信心。

吳甫陞表示，到日本參加RoboRAVE國際機器人競賽後，繼續提升相關知識，自學PID控制，並尋找資源，不會就問老師，2018、2019年相繼到日本參賽，共拿下2個冠軍、1個第2、2個第3。2019年參加教育部生活科技學藝競賽，和同學一起設計摔倒偵測通報裝置，獲得第3名；同年參加MAKEX世界賽，奪下擂台賽第2名及大會3等獎。

吳甫陞說，學習過程中也會有不順利的撞牆期，他就拼命翻書、網路找資料及問老師，因每種機器在程式設計上級結構上都不同，如何在PID演算上能正確化為可操作機器人的程式語言，是很大挑戰，但也讓自己因遇困難而不斷提升能力。

瀛海中學設有機器人發展教育中心，吳生甫表示，因有豐富資源，讓自己可以往目標邁進，未來也會利用寒暑假回母校指導學弟妹，目標是大學畢業後能到美國喬治亞理工大學攻讀電機，在機器人設計與開發等領域上繼續努力學習。

日本

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