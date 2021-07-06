花蓮吉安鄉立幼兒園線上客語教學 客家文化向下扎根

花蓮吉安鄉立幼兒園致力推動母語融合課程，建置客語教室，營造生活化學習環境。雖然三級警戒暫時停課，但客語學習不間斷，轉為線上視訊教學，邀請2位客家委員會客語薪傳師，讓學童在家同步學習，家人也能陪同練習，自然開口說客語。

吉安鄉立幼兒園長賴花美表示，客語學習邀請客語薪傳師吳月英及賴妍寧老師教學，以中、大班學童為主，規畫時段原為每周2次、每次1小時，轉為視訊授課後，除線上互動教學，更輔以網路影音數位資源，讓學習更豐富有趣。

「在家視訊學習別有一番效果」賴花美說，孩子的爸爸媽媽或爺爺奶奶多數在旁陪同學習，藉親子共學發揮正向學習成效，日常生活環境更能活用客語詞彙和語句練習。

就讀於幼兒園中班的小安，經常開口與家人分享，對客語朗朗上口，並哼唱客家歌謠，甚至擔任小老師教導家長如何說客語，從中培養聽說客語的自信心與成就感。

鄉立幼兒園去年帶領客語班學童，參加全國中小學客語藝文競賽，獲得幼兒園組客語口說藝術類全國第二名佳績。賴花美說，老師在有限時間內籌備競賽內容，並利用通訊軟體錄音個別指導，家長也全力輔導支持，讓幼幼學子站上全國大賽舞台獲得肯定。

吉安鄉長游淑貞表示，不僅小孩要學說客語，鄉公所客家事務所現正辦理的客語能力初級認證班，匯集45位學員，包含鄉民代表會主席邱美雲、代表、村長與高齡80歲的邱桂蘭阿嬤也充滿學習的熱忱，將客語文化更廣泛運用在生活中。 花蓮吉安鄉立幼兒園邀請2位客家委員會客語薪傳師，讓學童在家也能學習客語。圖／吉安鄉公所提供 花蓮吉安鄉立幼兒園客語教學以中、大班學童為主，除線上互動教學，更輔以網路影音數位資源，讓學習更有趣。圖／吉安鄉公所提供

商品推薦