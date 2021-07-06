快訊

未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

花蓮吉安鄉立幼兒園線上客語教學 客家文化向下扎根

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉立幼兒園推動客語課程，三級警戒暫時停課，轉為線上視訊教學，讓學童在家同步學習。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園推動客語課程，三級警戒暫時停課，轉為線上視訊教學，讓學童在家同步學習。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉立幼兒園致力推動母語融合課程，建置客語教室，營造生活化學習環境。雖然三級警戒暫時停課，但客語學習不間斷，轉為線上視訊教學，邀請2位客家委員會客語薪傳師，讓學童在家同步學習，家人也能陪同練習，自然開口說客語。

吉安鄉立幼兒園長賴花美表示，客語學習邀請客語薪傳師吳月英及賴妍寧老師教學，以中、大班學童為主，規畫時段原為每周2次、每次1小時，轉為視訊授課後，除線上互動教學，更輔以網路影音數位資源，讓學習更豐富有趣。

「在家視訊學習別有一番效果」賴花美說，孩子的爸爸媽媽或爺爺奶奶多數在旁陪同學習，藉親子共學發揮正向學習成效，日常生活環境更能活用客語詞彙和語句練習。

就讀於幼兒園中班的小安，經常開口與家人分享，對客語朗朗上口，並哼唱客家歌謠，甚至擔任小老師教導家長如何說客語，從中培養聽說客語的自信心與成就感。

鄉立幼兒園去年帶領客語班學童，參加全國中小學客語藝文競賽，獲得幼兒園組客語口說藝術類全國第二名佳績。賴花美說，老師在有限時間內籌備競賽內容，並利用通訊軟體錄音個別指導，家長也全力輔導支持，讓幼幼學子站上全國大賽舞台獲得肯定。

吉安鄉長游淑貞表示，不僅小孩要學說客語，鄉公所客家事務所現正辦理的客語能力初級認證班，匯集45位學員，包含鄉民代表會主席邱美雲、代表、村長與高齡80歲的邱桂蘭阿嬤也充滿學習的熱忱，將客語文化更廣泛運用在生活中。

花蓮吉安鄉立幼兒園邀請2位客家委員會客語薪傳師，讓學童在家也能學習客語。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園邀請2位客家委員會客語薪傳師，讓學童在家也能學習客語。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園客語教學以中、大班學童為主，除線上互動教學，更輔以網路影音數位資源，讓學習更有趣。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園客語教學以中、大班學童為主，除線上互動教學，更輔以網路影音數位資源，讓學習更有趣。圖／吉安鄉公所提供

客語 幼兒園 吉安 客家文化

延伸閱讀

宅在家苦悶嗎？ 客發中心「好客商城」連3天1元競標

花蓮規模4.6地震 最大震度4級

花蓮慈濟為700名市場人員接種 分3天施打增保護力

花蓮增加接種站 明開放預約第二波莫德納疫苗

相關新聞

愛在疫情蔓延時 雙溪高中獲韓國友校送暖

在新北市教育局的媒合下，雙溪高中與韓國世宗市Boram中學於109學年開啟校對校國際聯結合作計畫，然而韓、台兩國因為疫情...

花蓮吉安鄉立幼兒園線上客語教學 客家文化向下扎根

花蓮吉安鄉立幼兒園致力推動母語融合課程，建置客語教室，營造生活化學習環境。雖然三級警戒暫時停課，但客語學習不間斷，轉為線...

新北美國學校畢業生 近9成錄取全球及全美前50大名校

新北市第1所採美國加州學制設立的新北美國學校（AAIA），今年畢業生寫下86％以上錄取全球及全美前50大名校。校方表示，...

暑期營隊改線上 台南崇學國小閱讀夏令營很精采

暑假已開始，但受疫情影響，7月前實體暑期營隊都取消，只能改為線上。台南市崇學國小舉辦線上暑期閱讀夏令營，老師每天至少導讀...

30高中不甩教部 學習歷程上傳不延期

三級警戒大停課打亂學習腳步，教育部六月廿二日發函給各高中，要求攸關學生未來升學的「高中學習歷程檔案」上傳期限至少延後到九...

東眼山線上營隊即起開放報名 居家也能享受森林浴

林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心每年都會策畫暑期營隊，讓國中小學生探索森林、認識生態，今年因為疫情，首度改為為期5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。