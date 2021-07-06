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防疫在家不無聊 竹縣針對樂齡族推線上課程

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣樂齡課程，邀請樂齡專業講師戴欣怡遠距教學繪畫課程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣樂齡課程，邀請樂齡專業講師戴欣怡遠距教學繪畫課程。圖／新竹縣政府提供

因應疫情新竹縣樂齡學習中心暫停實體上課，考量長輩在家防疫可能因缺乏社交生活，覺得生活單調、心情低落，縣府教育處邀請樂齡專業講師開設16門線上課程，包含繪畫程、客語會話及樂齡數位能力入門等，讓長輩持續豐富心靈生活，不受空間限制快樂學習。

教育處表示，為了讓樂齡族方便學習，此次線上課程以具近便性、普及度高的Line會議室的方式進行，讓長輩快速上手也能即時互動。此次課程邀請戴欣怡、徐玉佳、林麗惠及劉榮昌4名專業講師，7月的每周三及周五開設線上課程，除了有陶冶身心的繪畫課程、能了解客家義民文化的會話課，還有教導長輩查證LINE假消息的實用技巧課程。

其中，為緩解長輩在家防疫所產生的不安，也特別由中正大學成人及繼續教育學系教授林麗惠，以主題「跟著我一起做個老好命」，開設4門有關正向情緒、正向思考的線上心靈課程，運用正向的力量，安定長輩們的內心，陪伴度過漫長的防疫時光。

教育處指出，新竹縣公播課程開播至今已集結140部教學影片，從新竹縣國教輔導團開始，陸續加入各方支持與協助，越來越多教師投入公播課程錄製，更加入了幼兒園、手作藝文、社區大學以及樂齡學習的線上公播課程。

內容包含針對幼兒「大肌肉的伸展」、「小肌肉精細動作的訓練」、「繪本故事」、「美感體驗」等，以及讓學生暑期在家共樂的「小小廚神」、「動手做美勞」、「客家文化」、「巧做作氣球」等，讓幼兒到高齡長者都有參與線上課程的機會。另外，考慮到未來疫情的不確定性，教育處也持續加強講師數位課程應用能力。

新竹縣針對樂齡族群，7月推出系列線上課程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣針對樂齡族群，7月推出系列線上課程。圖／新竹縣政府提供

新竹 疫情 幼兒園

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