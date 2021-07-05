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東眼山線上營隊即起開放報名 居家也能享受森林浴

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心舉辦線上營隊，讓學生待在家中就能體會在東眼山郊遊的樂趣。圖／東眼山自然教育中心提供
林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心舉辦線上營隊，讓學生待在家中就能體會在東眼山郊遊的樂趣。圖／東眼山自然教育中心提供

林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心每年都會策畫暑期營隊，讓國中小學生探索森林、認識生態，今年因為疫情，首度改為為期5天的線上營隊，滿足居家防疫需求，也讓學生待在家中就能體會在東眼山郊遊的樂趣。

新竹林區管理處副處長劉忠憲表示，線上5日營隊課程豐富，授課對象是4年級至7年級的國中小學生和家長，孩子們可以跟著環境教師展開「巨人之森歷險記」到森林中探險，認識藏身在東眼山的動植物們，還能親手製作植物標本，和同梯次的朋友們運用營隊所學分組PK。

劉忠憲說，環境教師會帶領孩子運用視覺、聽覺、嗅覺與觸覺，觀賞森林的風景、聆聽森林的獨奏、呼吸森林氣息與感受森林的療癒，讓孩子們在家中也能享受到森林特有的祥和氣氛；線上營隊分2個梯次，第一梯次為7月12日至16日、第二梯次為7月19日至23日，有意願的民眾可以上「台灣山林悠遊網」線上報名。

三級警戒下，東眼山自然教育中心雖然暫時休園，但每周二與週四仍推出一系列的「園區揭密小短片」，讓民眾藉由線上直播走進森林。

劉忠憲表示，東眼山自然教育中心臉書粉絲專頁，目前已直播4次東眼山國家森林遊樂區園區內現況，除了直播園區景色外，也製作森林環境解說短片，於每週四發布「芬多精介紹」及「紅檜辨識」等不同主題，讓民眾在家裡也能輕鬆學習森林的知識。

林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心舉辦線上營隊，讓學生待在家中就能體會在東眼山郊遊的樂趣。圖／東眼山自然教育中心提供
林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心舉辦線上營隊，讓學生待在家中就能體會在東眼山郊遊的樂趣。圖／東眼山自然教育中心提供

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