他怨老師視訊課喝可樂「教壞小孩」 網友轟：家長才有問題

居家防疫期間，各級學校都以遠距線上的方式進行教學，就連幼稚園也不例外，有些家長也會陪同小孩上課，間接造成了老師與家長間的磨合。近日，臉書社團「靠北幼稚園」就有家長發文，希望老師「認真一點」。

發文家長表示「我明白講課可能會口渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹用個保溫杯裝起來」，並說自己的小孩雖然在上課時間沒有吵鬧，但一下課馬上吵著要吃麥當勞跟喝可樂，讓自己的腦袋不斷嗡嗡叫，充滿「麥當勞」的聲音。

這名家長也提到以前上課的時候，老師不會直接拿飲料出來喝，強調視訊禮儀的重要性，希望老師在學校也要遵守，不應在上課時喝飲料，間接誘惑小朋友。最後他以「飲料是大人才可以喝的」為理由哄好小孩，並相信其他家長雖然沒說什麼，一定也有同樣的感覺。

貼文發出後引起網友眾怒，不少人在底下留言反諷「可樂媽咪您好，您的小孩吵著要喝可樂實在是大問題。我建議便利商店應該立法禁止販賣氣泡飲品……」、「電視上不要演親熱戲，因為小孩會學？電視不要演殺人，因為小孩會學？電視不要播飲料零食玩具廣告，因為小孩會想要？」

也有網友提醒發文者應該適時利用事件進行教育，「我是教自己孩子不能喝可樂，她看到別人喝，也不會想喝，她只有中班，我認為自己教好的家庭教育，非常重要。」、「你應該從自己本身的教育做起，不是管別人喝什麼吧！」認為家庭教育比限制其他人更加重要。

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