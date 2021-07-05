快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

英相強生今宣布如期大解封！把新冠當感冒 自己判斷風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他怨老師視訊課喝可樂「教壞小孩」 網友轟：家長才有問題

聯合新聞網 / 綜合報導
各級學校大停課，全面採遠距教學。有家長在臉書社團發文抱怨老師在遠距上課期間喝飲料，引起網友批評。示意圖。圖∕ingimage
各級學校大停課，全面採遠距教學。有家長在臉書社團發文抱怨老師在遠距上課期間喝飲料，引起網友批評。示意圖。圖∕ingimage

居家防疫期間，各級學校都以遠距線上的方式進行教學，就連幼稚園也不例外，有些家長也會陪同小孩上課，間接造成了老師與家長間的磨合。近日，臉書社團「靠北幼稚園」就有家長發文，希望老師「認真一點」。

發文家長表示「我明白講課可能會口渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹用個保溫杯裝起來」，並說自己的小孩雖然在上課時間沒有吵鬧，但一下課馬上吵著要吃麥當勞跟喝可樂，讓自己的腦袋不斷嗡嗡叫，充滿「麥當勞」的聲音。

這名家長也提到以前上課的時候，老師不會直接拿飲料出來喝，強調視訊禮儀的重要性，希望老師在學校也要遵守，不應在上課時喝飲料，間接誘惑小朋友。最後他以「飲料是大人才可以喝的」為理由哄好小孩，並相信其他家長雖然沒說什麼，一定也有同樣的感覺。

貼文發出後引起網友眾怒，不少人在底下留言反諷「可樂媽咪您好，您的小孩吵著要喝可樂實在是大問題。我建議便利商店應該立法禁止販賣氣泡飲品……」、「電視上不要演親熱戲，因為小孩會學？電視不要演殺人，因為小孩會學？電視不要播飲料零食玩具廣告，因為小孩會想要？」

也有網友提醒發文者應該適時利用事件進行教育，「我是教自己孩子不能喝可樂，她看到別人喝，也不會想喝，她只有中班，我認為自己教好的家庭教育，非常重要。」、「你應該從自己本身的教育做起，不是管別人喝什麼吧！」認為家庭教育比限制其他人更加重要。

麥當勞 可口可樂 手搖飲料

延伸閱讀

好好在家／居家安排適度活動 拉近親子關係

兒童線上學習藍光傷眼 醫師：多凝視遠方防近視

雲警破獲網路簽賭站 學子線上學習現隱憂家長應留意

拿坡里「重量級腿排桶」實體大小惹民怨！網歎如大份鹽酥雞：吃的都是粉皮

相關新聞

他怨老師視訊課喝可樂「教壞小孩」 網友轟：家長才有問題

居家防疫期間，各級學校都以遠距線上的方式進行教學，就連幼稚園也不例外，有些家長也會陪同小孩上課，但這或許間接造成了老師與家長間的磨合。近日，臉書社團「靠北幼稚園」就有家長發文，希望老師「認真一點」。

校園新鮮事／林邊國中熱舞社 帶爺奶奪舞狀元

屏東縣林邊國中熱舞社為參加縣府舉辦的「銀閃閃青銀共舞展演」，與林邊鄉仁和社區關懷據點阿公阿嬤攜手跳街舞，5名國中生從排斥...

秒存答案不怕網路斷線！師大附中自建系統 舉辦線上期末考

新冠肺炎讓各級學校期末考一夕改為遠距測驗，許多學校直接取消考試。台北市師大附中分享，校方自行研發線上測驗系統，每次只顯示...

線上補習不花錢！補教老師上傳理化課歡迎免費看

三級警戒以來，補習班被迫關門，面臨倒閉危機，然而理化老師洪揚恆化危機為轉機，將國中數理化先修課程錄製成免費影片放到網路上...

明道中學線上期末考 5千學生在家穿制服作答

疫情下，許多學校雖改以線上教學，但期末測驗卻難以執行，台中市明道中學克服困難，以3天時間完成5000人的線上考試。當測驗...

第12屆廣達游藝獎線上開戰 首獎名單暗藏「雪恥」意味

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，今年全台共有21個縣市，及馬來西亞和越南的台校學生報名競逐，徵件總數量達1273件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。