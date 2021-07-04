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明道中學線上期末考 5千學生在家穿制服作答

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市明道中學克服技術問題，以3天時間完成5000人的線上考試。圖／明道中學提供
台中市明道中學克服技術問題，以3天時間完成5000人的線上考試。圖／明道中學提供

疫情下，許多學校雖改以線上教學，但期末測驗卻難以執行，台中市明道中學克服困難，以3天時間完成5000人的線上考試。當測驗一完成，大家都鬆了一口氣，並感覺大家在線上教學上又往前邁進了一大步。校長汪大久說，透過這次考試，讓學生學習到「面對問題，解決問題」的做事態度。

副校長林雯琪上午說，為了準備這場考試，老師們的Line群組幾乎沒有停過，從如何進行到命題研究，和萬一考試途中網路斷了線如何處理，老師們都一再模擬和演練，最後終於順利完成。

她說，學校選擇以Google表單進行考試，而且為避免考試時有干擾，大家都把電腦音量降至最低，同時也仍有老師透過螢幕進行監考，避免做弊，順利完成學校首次的線上期末考

副校長陳炤華說，為了讓5000名學生順利完成線上期末測驗，老師們組成種子教師團隊，反覆檢測，連網路斷線或電腦故障等問題，都安排老師可以立即協助排除，把線上期末評量做到最好。

幾位學生說，雖然考試場景改在自己家裡，但大家依規定穿上校服，一樣埋首專心做答，感覺和以往沒什麼不同，卻是一次難得的經驗。

校長汪大久表示，很多學校因為克服不了線上問題而把考試取消了，實在很可惜。但是，學習之後畢竟需要評量，這次在師生共同努力下，克服了技術上的種種難題，讓大家在線上教學上都往前邁進一大步。

他說，這一切展現的不只是科技能力，而是解決問題的能力，而且考的不是學生「那裡不會」，而是「學到什麼」也把疫情危機，轉化成向上提升的力量

疫情 期末考 台中市

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