找回初心 「我們小時候的歌」屏大原民專班錄族語童謠

屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，一起找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。

「我們小時候的歌」屏東大學原住民族音樂製作與應用學生學成學生演唱，有14位原專班學生、企管系、應用日語系學生各一名，學生來自排灣族、阿美族、布農族、卑南族、太魯閣族、達悟族及馬卡道族等，一人演唱一首，16首族語兒歌。

指導老師維恭．魯那登（漢名：吳蒙惠）帶領修習學分學程的原住民青年，歷時一學期製作，他說，學生們先詢問長輩們，回想起小時候曾唱過的族語童謠，學生們在詢問長輩過程中，累積對原住民族的自我認知，受到疫情影響，學生們無法回到家鄉，直接在課堂上打電話直接問長輩，邊問邊錄。

排灣族學生蔣瑗說，演唱「你是誰」，充滿著孩童的天真浪漫幻想。演唱這首歌「起初內心很膽怯、害羞，不敢找 VUVU（排灣族語：爺爺奶奶）詢問」她鼓起勇氣拜訪 VUVU，過程中她想起小時候聽過的歌謠「學習不能斷的」，希望將VUVU對傳統文化與傳唱歌謠的精神延續下去。

布農族學生李琼珧說，演唱著布農族的童謠「masiala buan好美的月亮」，這首歌曲從他有記憶以來就知道，演唱將童謠錄製，讓更多人認識「聽聽我們小時候的歌曲」。

排灣族柯妍妃說，她從小在都市長大的原住民青年與部落是陌生的，歌曲採集時，她從頭開始學語言與歌謠，詢問長輩過程中，「建立自己與部落關係」，用不同視角分享土地故事，一起互助、一起對話。

排灣族陳淑君演唱「天窗Vangaw」，她說，這是陪伴她長大的歌曲，小時候放學回家走路時都會哼唱的歌曲，長大後幾乎沒有再唱，錄製歌曲時「內心很感動」。

馬卡道族學生柯學吏說，為採集馬卡道族歌謠，困難重重，就在要放棄，遇到老埤馬卡道文化協會等幫助下，採集到打獵兒歌，相當不容易。

「祖父母唱給我們的待人處事漸漸傳入耳裡，我們與土地的記憶，正從歌曲開始」維恭．魯那登說，希望在城市與部落中傳遞歌曲溫暖。

我們小時候的歌： https://www.youtube.com/watch?v=SWGMuzd1RKk 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供 屏東大學原住民族音樂製作與應用學分學程16名學生們，來自原住民各族群，找回兒時記憶，詢問長輩們，錄製16首族語童謠，透過歌聲傳遞，找回純粹的小時候，採集歌曲、編曲、演奏、錄製到封面設計，全由師生們一同完成專輯「我們小時候的歌」。圖／無虞音樂工作室提供

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